Wardah Pakai 6 Teknologi AI di Skinverse Clinic

Bisnis.com, JAKARTA - Produk kecantikan dan skincare dari Paragoncorp Wardah meraih rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan kategori Penggunaan Kecerdasan Buatan Terbanyak dalam Ekshibisi Produk Perawatan Wajah.

Pencapaian ini didapatkan Wardah setelah menyelenggarakan acara bertajuk “Wardah Skinverse Clinic” yang memberikan pengalaman baru untuk para konsumen dalam pemeriksaan dan analisa kulit dengan penggunaan 6 teknologi kecerdasan buatan dalam ekshibisi produk perawatan wajah.

Beberapa teknologi kecerdasan buatan yang digunakan, beberapa di antaranya adalah AI Aura, Skin Age Mirror, dan Personalized AI Skin Analyzer. Wardah Skinverse Clinic merupakan sebuah wujud komitmen untuk menghadirkan inovasi dan pengalaman kecantikan berbasis sains dan teknologi.

Baca Juga Sosok Nurhayati Pemilik Wardah, Crazy Rich Pelopor Kosmetik Halal Terbesar di Indonesia

dr. Sari Chairunnisa, Deputy CEO ParagonCorp. mengatakan pihaknya tidak hanya ingin mempertahankan sebagai brand kecantikan yang tidak hanya mengutamakan nilai halal, tetapi juga menjawab kebutuhan perempuan Indonesia akan produk yang aman, inovatif, dan relevan.

"Wardah sebagai pionir halal beauty, membuktikan bahwa kita bukan cuma halal, tetapi juga menyediakan skincare yang personalizer dan aman. Kami punya beberapa inovasi. Acara Wardah Skinverse Clinic hadir selama 3 minggu dan berhasil menghadirkan 23.000 pengunjung," ujarnya.

Sementara itu, dr. Rizka Andalusia, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat kini dituntut bisa mengadopsi perkembangan teknologi dengan bijak. Menurutnya, dunia kecantikan pun harus ikut bergerak dan beradaptasi dalam arus transformasi digital agar tetap relevan dan berdaya saing di tengah kemajuan global yang begitu cepat.

Baca Juga Perjalanan Pendiri Wardah Bangun Wajah Produk Halal Indonesia

Adapun, enam teknologi yang digunakan yakni sebagai berikut

1. PERAWATAN KLINIK KULIT NON-INVASIF YANG DIPERSONALISASI

Manjakan kulit Anda dengan perawatan non-invasif yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan Anda dan ditemani oleh Sound of Skin:

Perawatan Pencerah Signature

Perawatan Pemulihan & Penenang Jerawat

Perawatan Pengencangan Kulit PDRN

Perawatan Penguat Kolagen Hydra

2. PANGGUNG AMFITEATER

Ikuti diskusi inspiratif dan menarik untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang perawatan kulit dan temukan lebih banyak tentang produk Wardah.

Baca Juga Pengendali Wardah Suntik Pinjol Alami

3. RUANG PENUKARAN

Kunjungi titik penjemputan kami untuk berbelanja produk kecantikan dan meningkatkan rutinitas Anda.

4. SKIN ID BLUPRINT

Laporan kulit lengkap yang mengungkapkan kondisi terkini dan potensi masalah Anda, membantu Anda merawat kulit dengan lebih efektif.

5. W CAFE

Berikan nutrisi pada kulit Anda dengan menu sehat, disempurnakan dengan Sound of Skin yang menenangkan.

6. SKINNOVATION

Temukan inovasi dan teknologi terbaru Wardah sambil memperdalam pengetahuan perawatan kulit Anda di Kelas Ilmu Kulit kami.