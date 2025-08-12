Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Anak sekolah
Relationship

Tips Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah Unggulan

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Selasa, 12 Agustus 2025 - 12:45
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Masuk sekolah unggulan jadi impian banyak siswa dan juga orang tua. Alasannya sederhana, sekolah-sekolah ini biasanya punya fasilitas yang bagus, guru-guru yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang mendorong siswa buat terus berkembang.

Tapi, agar bisa tembus ke sekolah seperti itu, jelas bukan hal mudah. Persaingannya ketat, apalagi tesnya pun tidak main-main. Maka, penting untuk mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Bukan hanya soal pelajaran saja, tapi juga mental dan strategi belajarnya.

Bintang Pelajar sebagai lembaga pendidikan mengatakan perlu persiapan menghadapi seleksi masuk sekolah unggulan.

Baca Juga 159 Sekolah Rakyat Dibidik Rampung dan Beroperasi pada Agustus 2025

Salah satunya, dengan mengikuti latihan Tes Kemampuan Akademik secara terstruktur dan profesional.

Ketua Pelaksana TKA Suli Hendra mengatakan soal latihan sebaiknya disusun dengan pendekatan karakteristik soal TKA nasional.

Hal ini menjadi langkah penting untuk mengenalkan siswa pada format dan tingkat kesulitan seleksi masuk sekolah-sekolah unggulan seperti MAN Insan Cendekia (IC), SMP dan SMA Labschool, SMA Pradita Dirgantara, Sekolah Negeri unggulan lainnya serta berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Baca Juga Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Dengan demikian, siswa tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga secara mental menghadapi iklim ujian yang kompetitif dan profesional.

"KENAL TKA bukan hanya kompetisi, tapi juga gerakan bersama dalam mencetak generasi cerdas dan siap bersaing dari pelosok Indonesia," ujar Suli terkait TKA 2025.

Siswa juga harus dilatih dengan soal-soal yang terstruktur dan berbasis teknologi, agar menjadi salah satu tolok ukur baru dalam sistem pendidikan nasional.

Baca Juga Viral 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Alasannya?

“Ini juga menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk menghadapi masa depan pendidikan yang semakin menantang dan kompetitif,” tambah Suli Hendra.

Cara ini. katanya, bisa menjadi acuan kebijakan nasional dalam pengukuran kemampuan akademik siswa secara lebih objektif dan merata.

Selain itu, perlu juga  mengukur kesiapan sekolah dalam membina siswa menghadapi seleksi nasional. Kemudian, meningkatkan motivasi berprestasi siswa dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Termasuk, mempercepat pencapaian kebijakan pendidikan nasional, serta, membangun kolaborasi strategis sekolah, orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion
Premium

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

159 Sekolah Rakyat Dibidik Rampung dan Beroperasi pada Agustus 2025
Nasional

159 Sekolah Rakyat Dibidik Rampung dan Beroperasi pada Agustus 2025

8 jam yang lalu
Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup
Kabar Jabar

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

2 hari yang lalu
DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam
Metro

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

3 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital
Health

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

4 jam yang lalu
Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang
Health

Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang

6 jam yang lalu
Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!
Kuliner

Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

6 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

2

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

3

The Queen's Gambit hingga Squid Game, Ini Daftar 10 Karya Terbaik Netflix dalam 10 Tahun Terakhir

4

Ini 7 Destinasi Wisata Sejarah Kemerdekaan RI yang Bisa Dikunjungi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro