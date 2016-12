Bisnis.com, JAKARTA-Aktris Scarlett Johansson menjadi pemeran berpendapatan kotor terbesar pada 2016 berkat perannya dalam film pahlawan super "Captain America: Civil War" dan satir Hollywood "Hail Caesar." Forbes menyatakan Johansson berhasil menyisihkan rekan mainnya di "Captain America", Chris Evans dan Robert Downey, berkat pendapatan dari film keduanya tahun ini "Hail Caesar".

Film Johansson meraup pendapatan kotor 1,2 miliar dolar AS di box office dunia tahun ini, lebih banyak dari hasil film "Captain America: Civil War" yang sebanyak 1,15 miliar dolar AS. Dirilis pada Mei dan menampilkan konflik antara pahlawan super di komik Marvel seperti "Iron Man", "Spider-Man", "Black Widow" dan "Ant Man", film "Captain America" menjadi peraup hasil terbanyak di seluruh dunia selama 2016 menurut Boxofficemojo.com.

Scarlett Johansson - Reuters

Aktris Australia Margot Robbie berada di posisi keempat dengan pendapatan 1,1 miliar dolar AS berkat perannya di "Suicide Squad" dan "The Legend of Tarzan". Daftar Forbes didominasi film pahlawan super yang diadaptasi dari komik, termasuk "Batman v. Superman: Dawn of Justice" dan "Deadpool."

Aktris Inggris Felicity Jones masuk dalam daftar Forbes untuk pertama kalinya lewat perannya dalam "Rogue One: A Star Wars Story", thriller "Inferno" dan "A Monster Calls". Jones menduduki posisi sembilan dengan pendapatan 805 juta dolar AS.

Forbes membuat perhitungan berdasarkan penjualan tiket global dari film yang menampilkan aktor top Hollywood, tapi mereka tidak menghitung film animasi seperti "Finding Dory" yang menjadi film terbesar kedua tahun ini dengan hasil 1,02 miliar dolar AS menurut warta kantor berita Reuters.

Sumber : Antara