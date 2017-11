Share this post :

Audy Item dan anaknya - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA- Penyanyi Audy saat ini tengah hamil anak kedua, dari pernikahannya dengan aktor Iko Uwais.

Mereka sebelumnya sudah dikaruniai seorang puteri bernama Atreya Syahla Putri Uwais yang kini sudah menginjak usia 5 tahun.

Saat kehamilannya ini, Audy jug atengah disibukkan dengan kegiatan promo album terbarunya yang berjudul "the best of audy: 17".

Kabar bahagia itu dibagikan Iko lewat akun instagram pribadinya. Saat ini, Iko sendiri tengah berada di Amerika Serikat untuk mempersiapkan film action terbarunya Mile22.

Namun, dia mengirimkan doa yang membuat terharu untuk istrinya tersebut.

Hai kalian berdua..

Alangkah sempurnanya Allah berikan jasad kepadamu.

Tidak satu hal pun yg mengurangi nilai kesempurnaan dalam diri mu sebagai manusia ciptaan .

Tidak ada sedikit pun Allah mengurangi organ kesempurnaan manusia pada umumnya.

Wahai istriku yang cantik, dan Maha sempurna Nya yg telah memberikan kesempurnaan pada “dirimu” seorang wanita.

Bersyukurlah kamu telah diberikan KEPERCAYAAN kepada Sang ZAT maha SEMPURNA, “"

Karena telah mengandung segumpal darah dari bagian suami mu ini yang ke-2.

Tidak perduli dengan perubahan ukuran badan, tapi kamu telah banyak pengorbanan selama kamu mengandung.

Sakit, tersiksa, dan beratnya berbadan 2 yg kamu pikul.

Begitu sabar dan Ikhlas kamu jalani

selama 9 bulan.

Tau kah kamu, kamu salah satu WANITA YANG SEMPURNA yang Pilih.

INSYAA kalian sehat sempurna.

AAMIIN YAA ROBBAL ‘AALAAMIIN

Ucapan doa tersebut tentu saja membuat netizen ikut mendoakan sang jabang bayi beserta ibunya.

ikaardini: Setujuuuu... Perempuan itu sempurna apalagi menjadi ibu, terlepas karena itu bnyk perubahan ditubuh kita,,

noniadipraba09: Idaman banget

d4m4y94: Suka banget sama pasangan ini

gingger_04: Cantiknya anak papa @iko.uwais Semoga yg dikandungan mama @audyitem Sehat n baby boy.. Amin YRA

ml_mytha

dedeknezty: Dia cakep, pinter, tajir tp ga pernah malu buat romantisin istrinya di publik @andrey_ansyah_m

ekamagdaa. yaYa Allah melting

renioctvn: Congrats bangggg, semoga lancar kehamilannya. Sehat2 terus mba audy sm buah hati ke2nya amiiiin yaAllah

renioctvn: @audyitem loveyou mba audy! Sehat teruuus ya mba sm calon cabang baby nya