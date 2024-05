Resmi, Siomay Menjadi Menu Street Food Terfavorit di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Siomay menjadi menu street food terfavorit warga dunia. Hidangan khas Bandung ini, diminati oleh banyak orang mulai dari warga lokal hingga mancanegara.

Dalam akun media sosial X, akun World of Statistic memberikan data bahwa Siomay menjadi ‘Best street food in the world’. Siomay berhasil menempati posisi pertama, disusul oleh Pastel De Nata dari Portugal, Guotie dari Cina, dan rekan senegara yaitu Pempek dan Batagor.

Siomay merupakan makanan Indonesia yang dibawa langsung oleh imigran dari China. Memiliki nama asli “Shiumay” kini makanan tersebut diubah menjadi Siomay yang mudah disebutkan oleh masyarakat Indonesia. Pada abad ke-17, imigran Cina yang datang memperkenalkan makanan tersebut disertai dengan menu lainnya seperti wonton, dan bakpao.

Baca Juga Dari Sate hingga Siomay, Ini 10 Makanan Indonesia yang Paling Populer

Makanan yang dibuat dengan bahan dasar ikan dan sayur ini, banyak ditemukan di berbagai jalanan, tempat wisata, bahkan tempat khusus yang berisi berbagai jenis makanan dari berbagai daerah. Siomay selalu disajikan dengan tambahan bumbu kacang, dan memiliki ciri khas rasa yang gurih, asin, dan pedas.

Cara mengonsumsi Siomay yang tepat, dapat dilakukan dengan menambahkan kol, pare, tahu, kentang, dan lainnya. Menu yang dibuat dengan konsep paket komplit ini, menjadi alternatif yang tepat untuk mengganjal rasa lapar di perut. Satu porsi Siomay masih terbilang murah dengan kisaran harga, Rp10.000-Rp25.000.

Umumnya, Siomay memiliki bentuk yang beragam seperti bulat dan kerucut. Kedua bentuk ini dibedakan dengan bahan tambahan kulit pangsit yang menyelimuti bagian dari siomay tersebut. Perbedaan dari bentuk ini tidak mempengaruhi kualitas rasa yang dimiliki oleh siomay.

Baca Juga Raup Jutaan dari Pinggir Jalan, Omzet Siomay Pak Lebah Bikin Terpikat

Mungkin sebagian dari Anda, merasa keliru atas nama Siomay dan Dimsum yang beredar di beberapa tempat. Keduanya termasuk ke dalam jenis Siomay, dan berbeda pada jenis bahan yang digunakan.

Siomay menggunakan bahan dasar ikan, sedangkan Dimsum menggunakan bahan dasar ayam dan udang. Dimsum dapat divariasikan dengan bentuk dan ciri khas rasa yang unik, sedangkan Siomay tetap pada pendirian serta cita rasa khas yang tidak tergantikan.

Dari sekian banyak kuliner street food yang ada, Siomay layak mendapatkan posisi pertama dan dijuluki sebagai Best Street Food In the World. Sebagai masyarakat Indonesia, Anda harus merasa bangga atas kuliner-kuliner Indonesia yang terbukti memiliki banyak penggemar di dunia. Tidak hanya Siomay saja, Batagor dan Pempek juga termasuk ke dalam jajaran makanan terbaik di dunia versi tahun 2024.

Baca Juga Ingin Coba Bisnis Kuliner Siomay? Baca Yang Satu Ini

Mari bersama-sama memperkenalkan hidangan khas Indonesia, melalui cita rasa dan bentuk yang beragam. Memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan inovasi, demi membawa harum kuliner Indonesia pada kancah internasional. (Maharani Dwi Puspita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel