Share this post :

Manushi Chhillar - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Manushi Chhillar dari Indonesia, sukses menjadi Miss World 2017 dalam malam puncak yang dugelar di Sanya City Arena China, kemarin.

Manushi, menjadi perempuan ke enam dari Indonesia yang sukses memenangi kontes kecantikan tersebut. Dia telah mengalahkan 40 kontestan lainnya yang lolos masuk ke semifinal.

Dia dimahkotai oleh Miss World 2017, Stephanie Del Valle dari Puerto Riko.

Chhillar lahir di kota Haryana dari orang tua yang berprofesi sebagai dokter. Ayahnya, Dr. Mitra Basu Chhillar, adalah seorang ilmuwan di Defence Research and Development Organisation, sementara ibunya, Dr. Neelam Chhillar, adalah seorang profesor dan kepala departemen neurokimia di Institute of Human Behaviour and Allied Sciences.

Chhillar menjalani studinya di St. Thomas' School di New Delhi, dan mengejar gelar kedokterannya di Bhagat Phool Singh Government Medical College for Women di Sonipat. Ia adalah penari Kuchipudi terlatih, dan telah dilatih di bawah arahan penari legendaris Raja and Radha Reddy serta Kaushalya Reddy. Chhillar juga menjalani studi di Sekolah Drama Nasional.

Pada 25 Juni 2017, Chhillar mengikuti kompetisi Femina Miss India 2017, mewakili negara bagian Haryana.[5] Saat kompetisi, Chhillar mendapat penghargaan Miss Photogenic, dan memenangi kontes kecantikan tersebut, membuatnya berhak untuk mewakili India di kompetisi Miss World 2017.

Di Miss World 2017, Chhillar menjadi semifinalis dalam kompetisi Top Model, People's Choice, dan Multimedia, serta menjadi pemenang bersama kompetisi Beauty with a Purpose. Proyek Beauty with a Purpose Chhillar adalah Proyek Shakti. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk menyebarkan keprihatinan mengenai kebersihan saat menstruasi.[10] Ia telah mengunjungi sekitar 20 desa untuk proyek tersebut dan telah menangani lebih dari 5,000 wanita.[11] Pada 18 November 2017, Chhillar dimahkotai sebagai Miss World 2017 oleh pemegang gelar sebelumnya Stephanie Del Valle. Ia menjadi wanita India keenam yang berhasil meraih gelar tersebut, dan pertama kali sejak Priyanka Chopra memenangi Miss World 2000.