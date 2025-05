Wajib Sabar! Ini Deretan Tempat Wisata dengan Antrean Terlama di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Pariwisata global telah pulih dari dampak pandemi dan kini kembali mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah pengunjung.

Namun, popularitas yang meningkat di berbagai destinasi wisata terkenal dunia juga membawa tantangan baru, yaitu antrean panjang yang dapat menguras waktu dan energi para pelancong.

Dilansir dari lonelyplanet.com pada Kamis (8/5/2025), terdapat beberapa tempat wisata ternama tercatat memiliki waktu tunggu paling lama, bahkan hingga berjam-jam lamanya.

Berikut adalah deretan tempat wisata dengan antrean terlama di dunia, berdasarkan data kunjungan sepanjang tahun 2024.

1. Museum Louvre, Paris, Prancis

Museum seni terbesar di dunia ini tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan. Dengan lebih dari 9 juta pengunjung per tahun, antrean untuk memasuki galeri terkenal, termasuk melihat lukisan Mona Lisa, bisa memakan waktu hingga 3 jam pada musim liburan.

Meski telah tersedia tiket elektronik dan jalur cepat (fast-track), banyak wisatawan yang masih memilih membeli tiket langsung di lokasi, menyebabkan kepadatan yang sulit dikendalikan pada jam-jam sibuk.

2. Taman Hiburan Disneyland, Anaheim, Amerika Serikat

Dilansir dari disneyland.com, Disneyland di California menawarkan lebih dari sekadar wahana, namun juga menghadirkan pengalaman nostalgia yang mendalam. Namun, antrean untuk wahana seperti Star Wars: Rise of the Resistance bisa mencapai 4–5 jam, terutama saat akhir pekan atau musim panas.

Pihak pengelola telah menerapkan sistem Lightning Lane dan reservasi digital untuk mengurangi antrean, tetapi tidak semua pengunjung mampu mengakses fasilitas premium tersebut.

3. Kastel Neuschwanstein, Bavaria, Jerman

Dikenal sebagai inspirasi bagi istana Disney, kastel romantis yang terletak di puncak bukit ini menarik lebih dari 1,5 juta pengunjung setiap tahun. Antrean tiket di pintu masuk bisa berlangsung hingga 2,5 jam, belum termasuk waktu mendaki menuju kastel yang tidak dapat diakses kendaraan umum.

Sistem pemesanan daring tersedia, tetapi kuota terbatas kerap membuat wisatawan tetap harus mengantre pada hari kunjungan.

4. Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab

Gedung tertinggi di dunia ini menawarkan pemandangan spektakuler dari lantai observasi di ketinggian lebih dari 800 meter. Namun, untuk menikmati panorama tersebut, pengunjung harus melewati proses pemeriksaan keamanan yang ketat dan antrean yang bisa mencapai 2 jam.

Puncak antrean biasanya terjadi saat menjelang matahari terbenam, karena banyak wisatawan ingin menangkap momen tersebut dari atas menara.

5. Vatican Museums, Vatikan

Sebagai pusat spiritual Katolik dan rumah bagi karya seni Renaissance, antrean menuju Kapel Sistina dan museum-museum lainnya di Vatikan bisa mencapai panjang hingga beberapa ratus meter. Waktu tunggu rata-rata mencapai 3 jam pada bulan-bulan puncak seperti Juni dan Juli.

Pemerintah Vatikan telah memperluas jam kunjungan dan menambah jumlah pemandu wisata, tetapi popularitas tempat ini terus meningkat setiap tahunnya.

6. Tokyo Disneyland & DisneySea, Jepang

Tidak kalah dengan Disneyland di Amerika, taman hiburan di Jepang ini dikenal dengan kerumunan pengunjung yang sangat teratur namun tetap padat. Beberapa wahana unggulan seperti Journey to the Center of the Earth dan Toy Story Mania bisa memiliki antrean hingga 4 jam.

Masyarakat Jepang dikenal disiplin dalam antrean, tetapi jumlah pengunjung yang masif tetap menjadi tantangan bagi pengelola.

Tips dan Strategi Menghindari Antrean

Menghadapi fenomena antrean panjang, para ahli perjalanan menyarankan beberapa strategi bagi wisatawan:

• Pesan tiket secara daring jauh-jauh hari untuk menghindari antrean di loket.

• Hindari musim liburan dan akhir pekan, terutama di destinasi populer.

• Datang lebih pagi atau saat menjelang penutupan untuk mengurangi waktu tunggu.

• Gunakan layanan prioritas atau jalur cepat, jika memungkinkan dan sesuai anggaran.

Antrean panjang memang dapat menjadi kendala dalam pengalaman wisata, namun dengan perencanaan yang matang, pengunjung tetap dapat menikmati keindahan dan keunikan tempat-tempat yang menjadi incaran wisatawan dari seluruh dunia. (Mianda Florentina )