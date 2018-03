Rina Nose - Isntagram @rinanose16

Bisnis.com, JAKARTA - Presenter Rina Nose mengubah gaya rambutnya yang ikal menjadi gimbal.

Penampilan Rina Nose itu diperlihatkan melalui foto dalam Instagram-nya. Meski dengan tatanan rambut gimbal, Rina Nose dapat memadukannya dengan busana bergaya kasual sampai elegan.

"Photo taken by @mandala_28 / edited by me / judul foto 'Rebahan di Kasur'," tulis Rina Nose dalam keterangan foto yang diunggah Senin (19/3/2018).

Dalam foto tersebut, Rina Nose tampil kasual mengenakan jaket denim dan atasan hitam yang dipadukan celana putih serta sneakers warna senada.

Selain itu, Rina Nose juga membagikan beberapa foto lain dengan busana yang menyesuaikan dengan gaya rambut barunya tersebut.

Salah satunya foto bersama Mpok Alpa ini. Rina Nose tampil bergaya hip hop, dengan memakai sweatshirt oversized berwarna kuning, celana kulot berwarna biru, serta aksesoris. berupa anting hoop dan kaca mata hitam.

Dalam foto lainnya, Rina Nose tampil bergaya elegan. Dia mengenakan atasan putih, celana kulot dan blazer dengan potongan yang tidak biasa.

Penampilan Rina Nose dengan rambut gimbal ini menuai pro dan kontra netizen. Ada yang memuji penampilannya, tapi tak sedikit pula yang memberikan komentar pedas lantaran Rina Nose dinilai semakin menjadi-jadi setelah memutuskan melepas hijab.

"Beautiful kok kek bob marley ya emang rambutnya dibuat kek gitu ya teteh," puji netizen. "Swag bgt kak rina kaya cewe2 afro gitu kereeen," puji netizen lain.

"Aduh neng makin makin aje kelakuannya ... dah bagus pake hijab, jadi begini," ujar netizen yang kontra. "Astagfirullah lazim Rina....nggk pantes....malah kelihatan kayak anak nakal alias Bangor.....sok cantik bngt neng," netizen lain menunjukan ketidaksukaan.

Namun ternyata, rambut gimbal Rina Nose hanya bertahan selama dua hari saja. Kini rambutnya kembali seperti semula.

