5 Sumber Vitamin C untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA – Vitamin C merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin ini memiliki peran penting dalam kondisi pandemi virus corona baru atau Covid-19 yang sedang terjadi.

Jika ada kemungkinan tubuh benar-benar menangkap virus SARS-CoV-2 (yang menyebabkan Covid-19), maka sistem kekebalan tubuhlah yang bertanggung jawab untuk melawannya. Oleh sebab itu, konsumsi makanan yang bisa menjaga dan meningkatkan sistem imun sangat disarankan.

Hal ini juga menjadi imbauan dari World Organization Health, pemerintah, serta para ahli dan dokter untuk mengkonsumsi makanan sehat dengan berbagai nutrisi untuk memastikan kondisi tubuh yang baik. Karena dengan demikian, kemungkinan orang terinfeksi menjadi menurun.

Dilansir dari Times Now News, Sabtu (28/3/2020) vitamin C juga dikenal sebagai asam askorbat yang merupakan obat umum untuk sebagian besar orang terkait penyakit pilek dan flu biasa. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan nutrisi ini bisa mencegah penyakit tersebut.

Berikut ini adalah sumber nutrisi tinggi untuk vitamin C yang mudah ditemukan dan bisa dikonsumsi untuk menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di tengah kondisi pandemi:

1. Jeruk

Buah jeruk atau jus jeruk merupakan sumber dari kalium, folat, lutein, dan vitamin yang baik. Jeruk utuh juga merupakan serat yang baik, tetapi sebagian besar seratnya akan hilang ketika dikonsumsi dengan cara dibuat jus.

Adapun, berdasarkan Food Data Central kandungan yang ada pada segelas jus jeruk adalah sebanyak 96 miligram Vitamin C. Sementara, per 100 gram konsumsi jeruk mengandung 53 miligram Vitamin C.

2. Paprika Hijau

Paprika hijau telah dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan vitamin C. selain itu, buah ini juga memiliki berbagai vitamin lainnya seperti vitamin A, K, dan B yang penting bagi tubuh. Orang biasanya mengonsumsi buah ini sebagai tambahan di berbagai hidangan.

Secara umum, per cup buah paprika memiliki kandungan 152 miligram Vitamin C atau per 100 gram porsinya mengandung sebanyak 128 miligram Vitamin C.

3. Stroberi

Stroberi merupakan buah yang cukup digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya yang manis, tekstur empuk dan berair, sekaligus sarat dengan berabagai nutrisi menjadi alasan yang cukup unguk mengonsumsi buah ini.

Stroberi memiliki vitamin C yang tinggi dan merupakan sumber dari segudang nutrisi seperti serat, folat, potasium, dan magnesium.

Adapun berdasarkan Food Data Central, ukuran per cup stroberi mengandung 98 miligram vitamin C dan ukuran per 100 gram porsinya memiliki 59 miligram vitamin C.

4. Brokoli

Satu porsi besar sayuran brokoli mentah dilaporkan telah menyediakan sebagian besar vitamin C yang diperlukan tubuh dalam sehari. Adapun, jumlah kandungannya akan berkurang dan bervariasi tergantung pada metode memasaknya.

Secara lebih rinci, kandungan nutrisi dari brokoli untuk ukuran per cup memiliki 81 miligram vitamin C dan ukurang 100 gramnya memiliki kandungan 89 miligram vitamin C.

5. Kiwi

Buah kiwi yang lezat teranyata merupakan salah satu sumber vitamin C yang baik. Selain itu, buah ini juga kaya akan kalium, serta, dan rendah kalori. Biasanya buah ini disajikan dengan buah lainnya atau kacang-kacangan untuk membuat menu salad buah.

Data nutrisi dari kiwi menunjukkan bahwa buah ini per cup penyajiannya mengandung 167 miligram Vitamin C atau per 100 gramnya memiliki kandungan 93 miligram vitamin yang sama.