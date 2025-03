Manfaat Vitamin C untuk Perawatan Wajah

Bisnis.com, JAKARTA - Vitamin C adalah salah satu bahan aktif terbaik dalam perawatan wajah karena memiliki kandungan antioksidan yang tinggi.

Kandungan ini membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar UV, sehingga dapat mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti garis halus dan kerutan.

Selain itu, vitamin C dikenal efektif dalam mencerahkan kulit dengan menghambat produksi melanin, membantu memudarkan hiperpigmentasi, noda hitam, dan bekas jerawat.

Tak hanya itu, vitamin C juga merangsang produksi kolagen yang berperan penting dalam menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit, membuatnya tampak lebih sehat dan bercahaya.

Dengan penggunaan rutin, kulit akan terlihat lebih cerah, merata, dan terlindungi dari berbagai faktor lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan.

Oleh karena itu, menambahkan vitamin C ke dalam rutinitas skincare adalah langkah penting untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat, glowing, dan awet muda.

Brand Manager Whitelab, Cynthia Clara mengatakan ditengah persaingan industri kecantikan yang terus berkembang, Whitelab berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perawatan kulit yang efektif bagi masyarakat Indonesia dengan teknologi canggih dan formulasi yang inovatif yang teruji lab maupun klinis. Termasuk menyediakan produk dengan berbahan kandungan vitamin C tersebut.

"Kami meluncurkan Whitelab Glow Booster CDose+ Series. Whitelab adalah brand lokal pertama yang menggunakan teknologi Double Layer Vitamin C, yang didukung oleh jurnal dan uji ilmiah demi memberikan yang terbaik kepada konsumen kami tanpa memberikan hasil claim yang berlebihan," ujarnya.

Dia menjelaskan produk tersebut dapat digunakan pada pagi dan malam hari, bersertifikasi BPOM, sudah teruji secara dermatologi serta aman digunakan untuk semua jenis kulit.

Dia juga mengklaim rangkaian series ini merupakan satu-satunya rangkaian Vitamin C di Indonesia yang mengusung Double Layer Vitamin C , yang 520.000x lebih optimal penyerapannya dibandingkan dengan vitamin C biasa, sehingga 10x lebih efektif dalam mencerahkan kulit.

"Teknologi Double Layer dalam Whitelab Glow Booster CDose+ Series ini menggunakan 2 jenis vitamin C yaitu EAA 2% Jenis vitamin C yang membantu membentuk lapisan fotoprotektif pelindung kulit terluar epidermis untuk membantu mengurangi dark spots dan Nio VCS 1.5% yang merupakan 3- O Asam Etil Askorbat yang terenkapsulasi dengan teknologi Hybrid Niosome sehingga sangat stabil & mampu terserap dengan optimal, membantu mencerahkan kulit wajah," paparnya.