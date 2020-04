Ini Postingan Istri Glenn Fredly Sehari Sebelum Meninggalnya sang Suami. Firasat?

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia entertainment, penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia hari ini, Rabu (8/4/2020).

Billboard Indonesia mentwit kabar duka Glenn tersebut sore ini.

Berita duka kembali datang di dunia musik Indonesia. @GlennFredly meninggal dunia hari ini, Rabu, 8 April 2020. Ia menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-44 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Tompi. Terima kasih untuk semua karyamu. Selamat jalan, Glenn Fredly. ?

Tak ada kabar sakit, tapi isi pesan sang istri Mutia Ayu di instagram menunjukkan ada sesuatu yang menimpanya.

Kemarin, Selasa (7/4/2020), Mutia yang selama ini jarang mengumbar kemesraan dengan suaminya itu menuliskan caption mesra dengan latar belakang foto mereka berdua.

"Ketika Gewa [anak keduanya] dewasa nanti, dia akan mengerti dan bangga jadi anak perempuan ayahnya. Tuhan Selalu Jaga Kami. I Love You,"

Penampilan musisi Glenn Fredly tampil di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018 di Jakarta (02/3/2015). Berbeda dengan penampilannya selama ini, selain membawakan lagu-lagu hitsnya, Glenn Fredly juga menampilkan lagu milik grup musik legendaris Slank diantaranya Gara-Gara Kamu,Mawar Merah,I Miss You But I Hate You. Bisnis/Nurul Hidayat

Postingan ini juga sempat dibahas di media sosial karena Mutia termasuk orang yang tidak memperlihatkan kehidupan pribadinya dengan Glenn.

Ternyata, mungkin postingan itu merupakan benang merah dari kabar duka hari ini.

Glenn dan Mutia belum genap setahun menikah, dan mereka sudah dikaruniai anak perempuan berusia 40 hari bernama Gewa.