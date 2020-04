Artika Sari Devi Keguguran

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari pasangan selebriti Baim dan istrinya Artika Sari Devi dimana calon anak ketiga mereka keguguran.

Kabar itu disampaikan Baim dalam akun instagramnya. Dia mengatakan kejadian itu terjadi pada 20 April 2020, ketika mereka berdua berniat memeriksakan kandungan ke RS di tengah pandemi virus corona.

Dengan proteksi yang memadai, mereka pergi ke rumah sakit namun pada akhirnya mereka harus melihat calon bayi yang berada pada rahim Artika sudah tidak menunjukkan detak jantungnya.

Kabar itu, membuat keduanya bersedih. Diketahui jika calon bayi itu baru berusia 10 minggu.

Berikut cerita lengkap Baim di akun instagramnya :

April 20th 2020 probably also the most happiest day after having abbey and zoe, yet became the saddest darkest day of mylife ...our life?, akhirnya kami membranikan diri keluar rmh dgn peralatan super lengkap untuk proteksi diri kami, yang akhirnya kami premier pertama kali untuk lebih pastinya memeriksakan kandungan mama tika apakah konfirm yes/no..dokter kamipun meng-usg dan monitor menunjukan gambar yg memang kami (terutama saya ) kami tunggu2 lebih dr setahun ...seorang baby mungil ??, dgn berat, panjang besar yg memang sesuai umur janin 10 minggu...bukan main bahagianya saat itu, namun....satu hal yg tdk ditemukan adalah detak jantung baby yg tdk kunjung ditemukan ..setelah berbagai cara ditest bahkan 2 alat usg berbeda menyatakan memang baby ini sdh sepertinya baru saja dipanggil kembali ke pangkuan Allah swt... tdk terbayangkan perasaan kami saat itu..tdk bs kami jelaskan lagi this past few days, kami hanya bisa berserah diri bahwa Allah memang maha perencana dan tau yg terbaik buat kami.....dan susahnya minta ampun untuk nulis kyk gini ?..i owe this caption to you guys yg udah ikutan support keberisikan, kebawelan dan keinginan saya memberikan zoe dan abbey adek lagi, namun maafkan kegembiraan blum bisa sy share kali ini, namun terimakasih buat doa dan supportnya selama ini..mohon doanya saja ya buat alm baby ibrahim si baby lucu 10 minggu..terimakasih ..maaf panjang bacanya..mohon jaga kesehatan kita semua ya...#staysafe

