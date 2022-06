Spoiler! Film Drakor All of Us Are Dead Season 2 di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Spoiler drama korea All of Us Are Dead Season 2 menceritakan tentang enam siswa SMA yang diselamatkan dari virus zombie dan dikarantina oleh pemerintah.

Keenam siswa yang selamat di film All of Us Are Dead Season 2 yakni Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) setengah zombie, dan Lee Cheong San (Yoon Chan Young) yang juga mungkin mati, tetapi tanpa konfirmasi. Kini film drama korea serial musim 2 akan tayang Netflix.

Kini, penonton drakor bisa menonton kelanjutan film All of Us Are Dead Season 2 untuk mencari tahu apa yang tersedia pada para siswa ini. Lalu, bagaimana kehidupan mereka yang berubah secara drastis?

Adapun film All of Us Are Dead adalah serial Netflix tentang sekelompok siswa yang menunggu untuk diselamatkan setelah virus zombie pecah di sekolah mereka. Film ini dirilis pada 28 Januari 2022 dan sempat naik ke posisi No. 1 di Netflix di 25 negara di seluruh dunia.

Film All of Us Are Dead memiliki tempat di hati penggemar drakor. Film ini adalah film korea keempat yang naik ke puncak tangga lagu global setelah kesuksesan di seluruh dunia dari "Squid Game," "Hellbound," dan "Arcane."

Pada 7 Juni KST, Netflix Korea secara resmi membagikan bahwa serial hit “All of Us Are Dead” akan kembali untuk Musim 2 dengan poster seram. Mereka juga merilis klip “Pengumuman Musim 2” dengan bintang “All of Us Are Dead” Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun, dan Lomon di mana mereka berterima kasih kepada pemirsa atas semua cinta dan godaan yang akan datang di Musim 2.

Adapun pemeran utama All of Us Are Dead yakni Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun, dan Lomon mengucapkan berterima kasih kepada pemirsa atas semua cinta dan dukungan pada musim kedua.

Sebagai informasi, film drakor ini diadaptasi dari webtoon populer, serial bertema zombie ini dirilis pada Januari lalu. Latar film ini berada di sekolah yang sedang dilanda virus zombie, sehingga menimbulkan kekacauan.

Serial dengan 12 episode tersebut menjadi program TV non-Inggris keempat yang paling banyak ditonton dalam empat minggu pertama, dengan total 560,8 juta jam streaming.

