Apotek Online Lifepack Ekspansi ke Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA - Apotek online Lifepack melakukan ekspansi dengan buka cabang baru di Surabaya.

Apotek Lifepack memberikan pelayanan kefarmasian dengan menjamin kualitas obat, memberikan harga yang terjangkau, terlengkap, serta lebih hemat dengan program gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia.

Natali Ardianto, CEO Lifepack mengungkapkan dengan hadirnya apotek Lifepack di Surabaya, kini apotek Lifepack bisa mengirimkan obat gratis ongkir secara instan ke daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya.

"Kami berharap hadirnya apotek Lifepack ini semakin memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat serta membantu mengurangi beban sistem fasilitas kesehatan pasca pandemi,” jelasnya, Sabtu (18/6/2022).

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dari Protecting Indonesia from The Threat of Antibiotic Resistence (PINTAR) pada 2020 terhadap peran Apotek Komunitas dalam situasi pandemi di masa depan yang dilakukan oleh peneliti dari Australia, Indonesia, dan Inggris yang menganalisis pengetahuan dan praktik dari 4.716 apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) di 34 provinsi.

Hasilnya disebutkan bahwa upaya tanggap terhadap pandemi di masa depan perlu melibatkan Apotek Komunitas. Keterlibatan Apotek Komunitas ini dinilai memegang peranan penting dalam merespons kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

Selain itu, Apotek Komunitas dan toko obat swasta dapat membantu mengurangi beban fasilitas sistem kesehatan di saat pandemi melalui pemberian saran serta obat yang akurat dan tepat kepada pasien.

“Apotek Lifepack telah memberikan layanan kepada masyarakat sejak tahun 2020 bertepatan dengan situasi dimulainya pandemi. Dalam perjalanan kami memberikan layanan kepada masyarakat hingga saat ini, terdapat respons positif terhadap layanan kami, terutama bagi pasien dengan penderita penyakit kronis yang melakukan tebus obat rutin," terangnya.

Pasien tidak perlu lagi menunggu lama saat menebus obat, cukup menebus resep secara online lewat aplikasi Lifepack, obat langsung diantarkan ke rumah.

"Inovasi yang kami hadirkan untuk masyarakat ini tentunya selain memberikan kemudahan bagi pasien, kami juga telah bekerja sama dengan dokter yang juga terbantu dengan layanan dari apotek Lifepack,” ungkapnya Edward Suryawijaya salah satu dokter di Lifepack.

Hadirnya Lifepack di Surabaya dapat membantu masyarakat dalam mengakses sistem kesehatan seperti, konsultasi dengan dokter dan apoteker, tebus obat dengan harga terjangkau, memesan obat secara daring dan obat langsung diantarkan ke rumah, hingga adanya program gratis ongkos kirim yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Lifepack juga fokus kepada kepatuhan konsumsi obat dan mereka hadirkan melalui fitur pengingat, agar pasien tepat waktu dalam mengonsumsi obat dan mengetahui kapan obatnya akan habis,” tuturnya.

