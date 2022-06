Sinopsis Zom 100: Bucket List of The Dead, Film Komedi Adaptasi Komik Jepang

Bisnis.com, SOLO - Netflix akan segera merilis film zombie baru yang berasal dari Jepang.

Zom 100: Bucket List of The Dead merupakan film yang diadaptasi dari sebuah manga.

Dibalut dengan sedikit komedi, Zom 100: Bucket List of The Dead akan menceritakan kehidupan seorang pemuda bernama Eiji Akaso yang lempeng tiba-tiba berubah 180 derajat.

Ia dituntut harus gerak cepat saat ada wabah zombie yang menyebar. Lelah berada di bawah tekanan bos yang galak, Eiji kembali mendapat tekanan dari zombie ingin menyerangnya.

Di tengah serangan zombie itu, Eiji justru membuat 100 daftar hal yang dia ingin lakukan sebelum dia berubah menjadi zombie.

Zom 100: Bucket List of The Dead disutradarai oleh Yusuke Ishida. Film ini dibintangi oleh Eiji Akaso and Mai Shiraishi.

Meskipun hingga kini Netflix belum memberikan keterangan resmi mengenai tanggal penayangan film adaptasi ini.

