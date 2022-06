Marshanda Dikabarkan Hilang di AS, Tak Ditemukan 2 Hari

Bisnis.com, SOLO - Artis Marshanda disebut hilang di Amerika Serikat sejak dua hari yang lalu.

Kabar hilangnya Marshanda itu dikabarkan oleh sahabatnya, Sheila Salsabila di Instagram Stornya pada Senin (27/6/2022).

Dari keterangan yang diberikan oleh Sheila, ia mengatakan bahwa Marshanda masih terus dicari setelah hilang 2 hari.

Salsabila juga menuliskan bahwa Marshanda sedang dalam keadaan Manic Episode yang berkaitan dengan penyakit bipolarnya.

"Lost an Indonesian Citizen for the First Time in Los Angeles, California, US. She is in Manic Episode (Psychosis Altered state of Mind - Bipolar Disosder)," tulis Sheila.

Baca Juga : 8 Gejala Tumor Payudara seperti yang Diidap Marshanda, Hindari Konsumsi Makanan Ini

Ia pun mencatutkan nama Presiden Jokowi untuk meminta bantuan.

Dalam unggahan yang lain, Sheila juga menyenggol akun @zackraj apabila ia sedang bersama Marshanda.

"If she is with you please let her know we are looking for her @zakraj,"

Sheila kemudian mengatakan bahwa berita hilangnya Marshanda bukanlah sebuah candaan. Ia pun menyebutkan bahwa bercanda seperti itu sangatlah tidak lucu.

Dari pantauan Bisnis, hingga kini belum ada keterangan resmi apapun mengenai keberadaan Marshanda.

Pihak keluarga Marshanda pun belum memberikan klarifikasi mengenai informasi yang dibagikan oleh Sheila Salsabila.

Seperti yang diketahui, Marshanda mengidap penyakit gangguan mental, bipolar. Aktris tersebut juga tengah berjuang untuk sembuh dari penayakit tumor payudara yang dideritanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :