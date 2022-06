Film Minions: The Rise of Gru, Tayang Hari Ini di Seluruh Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Film Minions: The Rise of Gru mulai tayang hari ini, pada Rabu (29/6/2022) di seluruh bioskop Indonesia.

Animasi global terbesar dalam sejarah, datang untuk menceritakan awal tentang bagaimana supervillain terbesar di dunia pertama kali bertemu dengan Minion ikoniknya, termasuk Kevin, Stuart, dan Bob.

Bersiap! Penonton akan berhadapan dengan kekuatan kriminal paling tak terbendung yang pernah berkumpul di Minions: The Rise of Gru. Intip sinopsis lengkapnya berikut ini, seperti yang dilansir dari laman Minions Movie pada Selasa (28/6/2022).

Sinopsis Minions: The Rise of Gru

Jauh sebelum menjadi penguasa kejahatan, Gru (Steve Carell) hanyalah seorang bocah lelaki berusia 12 tahun di pinggiran kota pada 1970-an, yang berencana untuk mengambil alih dunia dari ruang bawah tanahnya.

Ketika Gru berpapasan dengan Minion —termasuk Kevin, Stuart, dan Bob— keluarga tak terduga ini bergabung. Mereka bersama-sama membangun markas, merancang senjata, dan berusaha keras untuk menjalankan misi pertamanya.

Ketika supergrup supervillain yang terkenal, The Vicious 6, menggulingkan pemimpin mereka—pejuang seni bela diri legendaris Wild Knuckles (Alan Arkin)— Gru sebagai fanboy yang paling setia, diwawancarai untuk menjadi anggota terbaru mereka.

Namun, The Vicious 6 tidak terkesan oleh anak kecil yang ingin menjadi penjahat, tetapi kemudian Gru mengakalinya (dan membuat marah) dan dia menjadi musuh bebuyutan mereka.

Dengan Gru dalam pelarian, para Minion berusaha menguasai seni kung fu untuk membantu menyelamatkannya. Gru menyadari bahwa bahkan orang jahat pun membutuhkan sedikit bantuan dari teman-teman mereka.

Lantas, bagaimana kelanjutan dari kisah Gru dan para Minion? Akankah Gru dan para Minion berhasil memenangi pertempuran bersama The Vicious 6?

Selain Steve Carell dan Pierre Coffin sebagai pengisi suara dari tokoh utamanya, Minions: The Rise of Gru juga dibintangi oleh pemeran baru lainnya.

Untuk Vicious 6 ada Taraji P. Henson sebagai pemimpin yang keren dan percaya diri Belle Bottom, yang sabuk rantai berfungsi ganda sebagai tongkat bola disko yang mematikan dan Jean-Claude Van Damme sebagai Jean Clawed nihilistik, yang dipersenjatai (secara harfiah) dengan cakar robot raksasa.

Kemudian, Lucy Lawless sebagai Nunchuck, yang kebiasaan tradisional biarawati menyembunyikan nun-chucksnya yang mematikan; Dolph Lundgren sebagai juara sepatu roda Swedia Svengeance, yang membuang musuhnya dengan tendangan berputar dari sepatu rodanya yang berduri; dan Danny Trejo sebagai Stronghold, yang tangan besinya yang besar merupakan ancaman bagi orang lain dan beban baginya.

Film Minions: The Rise of Gru juga dibintangi Russell Brand sebagai Dr. Nefario Muda yang merupakan calon ilmuwan gila, Michelle Yeoh sebagai Master Chow yang merupakan ahli akupunktur dengan keterampilan kung fu gila, dan Julie Andrews sebagai ibu Gru yang egois.

Sementara itu, Minions: The Rise of Gru diproduksi oleh pendiri dan CEO Illumination visioner Chris Meledandri serta kolaborator lamanya Janet Healy dan Chris Renaud. Film ini disutradarai oleh pembuat film franchise Kyle Balda (Despicable Me 3, Minions) bersama oleh Brad Ableson (The Simpsons) dan Jonathan del Val (film The Secret Life of Pets).

Film ini juga menampilkan suara ikonik Pierre Coffin sebagai soundtrack the Minions and a killer '70s milik produser musik pemenang Grammy legendaris Jack Antonoff.

