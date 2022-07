Profil dan Sepak Terjang Arawinda Kirana, Pemeran Film Yuni yang Kini Viral di Twitter

Bisnis.com, SOLO - Arawinda Kirana menjadi bahan perbincangan di media sosial Twitter pada Rabu (6/7/2022).

Pemeran film Yuni itu bahkan masuk ke jajaran trending topik karena dikaitkan dengan masalah rumah tangga seseorang.

Branding-nya sebagai seorang yang aktif melawan hak-hak perempuan pun menjadi sorotan lantaran muncul tudingan tak sedap.

Nama Arawinda sendiri mulai dikenal publik setelah ia membintangi film milik Kamila Andini berjudul Before, Now, & Then (Nana).

Selain itu, Arawinda juga sempat terpilih menjadi aktris Pilihan 2021 versi Tempo untuk film Yuni, yang juga digarap oleh Kamila Andini.

Arawinda Kirana pun berhasil memenangkan Piala Citra untuk Pemeran Utama Perempuan Terbaik.

Profil

Arawinda memiliki nama lengkap Sri Arawinda Kirana Rustandi yang lahir pada 27 September 2001 di Jakarta. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Nur Ariobimo dan Menour Ariobimo.

Arawinda lulus dari Sekolah Perkumpulan Mandiri pada tahun 2019. Lalu, mengambil Screenwriting Summer Course (Kepenulisan Skenario) di New York Film Academy selama 4 bulan.

Pada tahun 2020, Arawinda berkuliah di Institut Kesenian Jakarta mengambil program studi Televisi dan Film.

Karier

Sebelum seterkenal sekarang, Arawinda aktif berada di dunia teater. Ia pun bergabung dengan manajemen Kite Entertainment di tahun 2019.

Sebelum itu, Arawinda melakukan debut layar lebar sebagai figuran dalam film Galih dan Ratna.

Di tahun 2020, Arawinda terpilih untuk membintangi film antologi Quarantine Tales dalam segmen Happy Girls Don't Cry.

Arawinda membintangi sejumlah film dan serial di tahun 2021 setelah selesai project Yuni. Beberapa di antaranya yaitu film pendek X&Y (2021), Angkringan the Series (2021), dan Unknown (2021).

Penghargaan

Terjun ke dunia hiburan, Arawinda sudah mengantongi beberapa penghargaan. Ia menjadi Aktris Pendatang Terpilih dari Piala Maya 2020 dan Pemeran Utama Wanita Terbaik pada Festival Film Indonesia 2020.

Ia juga menerima penghargaan Best Actress pada tiga ajang internasional pada 2021, yakni Asian World Film Festival, Red Sea International Film Festival, dan Indonesia Film Critics Society.

Yang terbaru, Arawinda mendapat hadiah Piala Maya 2022 untuk kategori Aktris Utama Terpilih.

