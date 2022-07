Jadi Sorotan di Twitter, Jeje Slebew Minta Maaf

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Jeje Slebew tengah menjadi perbincangan hangat di lini massa Twitter lantaran kontennya bersama YouTuber bernama Muammar Sadam.

Untuk diketahui, Jeje kedapatan sempat terlibat dalam konten bernuansa dewasa bersama YouTuber Muammar Sadam. Hal tersebut jelas memantik geram warganet lantaran Jeje masih dibawah umur.

Kritik pedas pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @khansaneira yang menyayangkan kehadiran Jeje dalam konten tersebut.

“Isn’t jeje like.. 16? Come on [bukankah jeje masih 16 tahun? ayolah] masih di bawah umur loh..” cuit khansa pada Senin (18/7/2022).

Tweet tersebut lantas ramai disambar netizen yang kini telah disukai sebanyak 67 ribu kali dan telah diretweet sebanyak 7.472 kali. Beragam komen netizen juga membanjiri tweet tersebut.

“Anak dibawah 18 tahun itu belum mampu memberi informed consent, karna psikis nya jg belum terbentu sempurna kayak orang dewasa, rasionalitasnya masih buruk, masih sangat mudah dipengaruhi orang lain, jadi dianggap tidak valid. Makanya ada namanya batas dibawah umur,” cuit @f***m

Menanggapi hal tersebut, Jeje dan Sadam langsung membuat video klarifikasi dan meminta maaf atas konten tersebut.

“Intinya, untuk netizen dari kita. Gue selaku kreatornya dan jeje selaku talentnya, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian konten tersebut. Karena kalian menilai itu vulgar banget gue minta maaf dan untuk kedepannya gue akan upload konten yang lebih menarik dan lebih bermutu,” tandas Muammar Sadam dalam unggahan video klarifikasi di akun YouTube Jejelinces Official, dikutip pada Kamis (21/7/2022).

Sebelumnya, Sadam juga memberikan penjelasan bahwa Thumbnail YouTube nya dinilai hanyalah clickbait semata.

“Untuk Thumbnail itu clickbait, Cuma kan dalam video itu kan gak begitu vulgar, gak begitu macem-macem lah,” jelasnya.

