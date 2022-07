8 Inspirasi Koleksi Ruangan Tidur Beragam Gaya

Bisnis.com, JAKARTA - Interior dan Home Decor yang minimalis Natuzzi Editions yang didistribusikan oleh Melandas di Indonesia menghadirkan konsep terbaru di Jakarta Design Center dengan membuka showroom pertama Natuzzi Editions Dreams di Asia Tenggara.

Konsep ini menawarkan koleksi tempat tidur terlengkap dengan berbagai gaya yang cocok dengan beragam interior.

Dreams mengusung delapan koleksi ruangan tidur ditujukan kepada semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dengan konsep ini, para pecinta Interior dan Home Furniture diharapkan mendapatkan pengalaman berbeda yang tidak bisa didapatkan di showroom manapun.

Koleksi terbaik dari Natuzzi Editions seperti bed frame, dipadukan dengan armchair, coffee table, rugs, dan produk lainnya sudah ditata dengan baik sehingga para pengunjung dapat mengetahui bagaimana tiap produk tersebut ditampilkan sesuai dengan fungsi maupun dari sisi estetiknya.

Indonesia dilihat sebagai negara yang memiliki perkembangan pesat di bidang interior, salah satunya dengan semakin banyaknya furnitur dan aksesoris interior brand yang berkembang di Indonesia.

“Sejak tahun 2018, Melandas telah menjadi partner setia Natuzzi di Indonesia. Dreams by Natuzzi Editions ini merupakan showroom ke-6 yang telah kami bangun di Indonesia. Ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kami, mendapatkan kepercayaan sebagai showroom Dreams by Natuzzi Editions yang pertama di Asia Tenggara, dan kedua di dunia.” Kata Putri Victor, Head of Marketing Melandas Group dalam keterangan tertulisnya.

Untuk memudahkan para customers berbelanja, pada showroom Natuzzi Editions Dreams ini, mereka juga mengusung kolaborasi khusus bersama brand matrass ternama yaitu Spring Air Group dengan variasi matrass yang luas dan koleksi linen dari Czarre yang pastinya sangat memudahkan para customers pada saat berbelanja”.

Harga bed frame yg ditawarkan oleh Natuzzi Editions beragam mulai dari Rp 40 jutaan tergantung dari material yang digunakan seperti kain atau kulit.

