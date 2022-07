MCU Fase 5: Dimulai dari Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Disebut The Multiverse Saga

Bisnis.com, SOLO - Marvel Cinematic Universe (MCU) Fase 5 telah dikenalkan ke penggemar dalam acara San Diego Comic Con (SDCC) 2022.

MCU Fase 5 akan dimulai di sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Proyek ini pun akan dimulai dengan Ant-Man & The Wasp: Quantumania yang dirilis pada Februari 2023.

Deretan film dan serial MCU Fase 5 juga menjadi jawaban dari kisi-kisi mengenai Fase 6 yang sudah disiapkan oleh Marvel.

Sebelum itu, MCU Fase 4 pun akan berakhir setelah diumumkannya trailer dari film Black Panther: Wakanda Forever.

Berikut deretan film dan serial yang masuk ke dalam Fase 5 MCU:

- Ant-Man & the Wasp Quantumania (17 Feb 2023)

- Secret Invasion (Spring 2023)

- Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 Mei 2023)

- Echo (Summer 2023)

- Loki Season 2 (Summer 2023)

- The Marvels (28 Juli 2023)

- Blade (3 November 2023)

- Ironheart (Fall 2023)

- Agatha: Coven of Chaos (Winter 2023)

- Dare Devil: Born Again (Spring 2024)

- Captain America: New World Order (3 Mei 2024)

- Thunderbolts (26 Juli 2024)

- Fantastic Four (8 November 2024)

- Avengers: The Kang Dynasty (2 Mei 2025)

- Avengers: Secret Wars (7 November 2025)

Melansir dari Cnet, Marvel juga memberi detail pertama tentang Fase 6, yang akan mencakup Fantastic Four pada 8 November 2024, Avengers: Kang Dynasty pada 2 Mei 2025, dan Avengers: Secret Wars pada 7 November 2025.

Terungkap bahwa Fase 4, 5, dan 6 akan secara kolektif dikenal sebagai The Multiverse Saga, mencerminkan Infinity Saga Fase 1, 2 dan 3. Sepertinya Kang the Conqueror akan menjadi tokoh penjahat utama di era ini.

