Penggemar Marvel Bersiap! Tom Hiddleston Bocorkan Loki Bakal Comeback

Bisnis.com, JAKARTA -- Penggemar Semesta Marvel dirayakan! Marvel Studios mengumumkan bakal menghadirkan Loki kembali ke MCU.

Mengutip Deadline, Tom Hiddleston akan kembali memerankan Loki di "Avengers: Doomsday" dalam film terbarunya Marvel Cinematic Universe.

Tom Hiddleston adalah salah satu dari banyak aktor yang dikonfirmasi akan kembali ke MCU baru-baru ini, yang akan disutradarai oleh Russo Brothers.

Baca Juga Tidak Jadi Iron Man, Robert Downey Jadi Penjahat Super di Film Marvel

"[Saya] sangat, sangat bersemangat. Sungguh luar biasa bahwa saya akhirnya dapat membicarakannya karena saya selalu berada dalam posisi mengetahui tapi tidak dapat mengatakan apa pun. Memerankan Loki merupakan babak yang luar biasa dalam hidup saya, dan itu belum berakhir," kata Hiddleston kepada ComicBook.

Hiddleston telah memerankan tokoh antihero di seluruh MCU, dimulai dengan debutnya di "Thor" pada 2011.

Dia kembali memerankan tokoh tersebut dalam "The Avengers" yang dirilis pada 2012, kemudian "Thor: The Dark World" keluaran 2013, "Avengers: Age of Ultron" tahun 2015, "Thor: Ragnarok" tahun 2017, "Avengers: Infinity War" tahun 2018, dan "Avengers: Endgame" pada 2019.

Baca Juga Kejutan! Robert Downey Jr Kembali ke Marvel Sebagai Doctor Doom

Loki juga memiliki kisah sendiri yang diangkat dalam serial TV di Disney+, yang tayang perdana pada 2021 dan berlangsung selama dua musim, dan menyelesaikan musim keduanya pada 2023.

Aktor yang dikonfirmasi untuk "Avengers: Doomsday" antara lain Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), dan Florence Pugh (Yelena).

Sekuel Avengers juga akan menampilkan bintang-bintang X-Men sebagai bagian dari MCU untuk pertama kalinya seperti Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), dan Kelsey Grammer (Beast).

Baca Juga 10 Film Marvel dengan Anggaran Termahal

Marvel saat ini juga tidak hanya menggarap "Avengers: Doomsday", yang rencananya akan tayang di bioskop pada 1 Mei 2026, tetapi juga telah merencanakan "Avengers: Secret Wars", yang dijadwalkan rilis pada Mei 2027.