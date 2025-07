The Fantastic Four: First Steps Cetak Box Office, Raup Pendapatan US$118 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Film terbaru Marvel Studios, The Fantastic Four: First Steps, meraih kesuksesan di box office.

Adaptasi komik terbaru Marvel ini berhasil meraup US$118 juta dari 4.125 bioskop di Amerika Utara selama akhir pekan. Penjualan tiket tersebut sedikit di atas ekspektasi sebesar US$100 juta hingga $110 juta.

Dilansir dari Variety, Fantastic Four," sebuah petualangan retro-futuristik yang dibintangi Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, dan Joseph Quinn sebagai tim utama, kembali meraup $100 juta di box office internasional dengan total pendapatan global sebesar $218 juta.

Disutradarai oleh Matt Shakman, "Fantastic Four" mengisahkan empat orang yang terdiri dari Mister Fantastic (Pascal), Invisible Woman (Kirby), The Thing (Moss-Bachrach), dan Human Torch (Quinn) dalam upaya mereka melindungi dunia dari makhluk kosmik pemakan planet.

Usai resmi dirilis dan langsung mendapatkan sambutan positif dari penonton global maupun kritikus. Film yang disutradarai Matt Shakman ini dianggap sebagai salah satu reboot terbaik tim superhero tertua Marvel.

Dengan latar era retro-futuristik tahun 1960-an, film ini menampilkan gaya visual yang unik dan menjadi penghormatan terhadap komik klasik Fantastic Four yang pertama kali diterbitkan pada 1961.

Film ini dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai Reed Richards (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby sebagai Sue Storm (Invisible Woman), Joseph Quinn sebagai Johnny Storm (Human Torch), dan Ebon Moss‑Bachrach sebagai Ben Grimm (The Thing).

Film ini mengisahkan tim Fantastic Four yang sudah beroperasi sebagai keluarga superhero, melewatkan kisah asal-usul dan langsung terlibat dalam konflik kosmik yang dipicu oleh ancaman Galactus (diperankan Ralph Ineson) dan Silver Surfer versi gender-swapped (diperankan Julia Garner).

Dalam minggu pertama penayangannya, film ini langsung menguasai box office. Data yang dikutip dari Vulture menyebutkan bahwa film ini menghasilkan sekitar US$57 juta pada hari pertama, dan diperkirakan menutup akhir pekan dengan total US$120–US$125 juta di Amerika Serikat (AS) serta US$220–US$230 juta secara global.

Film ini juga mendapat sambutan luar biasa dari penonton daring. Trailer resminya ditonton 17 juta kali dalam 16 jam pertama dan tercatat mencapai lebih dari 200 juta tayangan dalam 24 jam, menjadikannya salah satu trailer film paling viral sepanjang tahun ini.

Di situs ulasan Rotten Tomatoes, The Fantastic Four: First Steps mendapatkan rating 87%–89% dari lebih dari 300 kritikus. Sementara di Metacritic, film ini mencatat skor 64/100, yang menunjukkan tanggapan “generally favorable” dari para pengulas.

Musik latar film digarap oleh Michael Giacchino dan dirilis dalam format digital serta vinyl. Sementara secara visual, film ini menonjolkan pendekatan praktikal dan estetika vintage yang menjadi nilai jual tersendiri dibanding film-film superhero modern lain yang bergantung penuh pada CGI.

Pengamat film menilai pendekatan yang lebih “keluarga” dan hangat dalam dinamika antarkarakter menjadikan film ini berbeda dari adaptasi sebelumnya. Unsur emosional seperti kehamilan Sue Storm dan interaksi personal antaranggota tim menjadi kekuatan naratif utama.

Kendati demikian, tidak semua ulasan bersifat positif. Sejumlah kritikus menilai film ini terlalu ringan untuk penonton dewasa dan cenderung lebih cocok untuk segmen usia remaja.

The Fantastic Four: First Steps menjadi pembuka semesta Marvel Cinematic Universe (MCU) fase enam, sekaligus memperkenalkan kembali empat pahlawan klasik dalam kemasan yang segar dan penuh energi.

Review Film

Disutradarai oleh Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps mengambil latar dunia retro-futuristik era 1960-an sebagai penghormatan terhadap kelahiran komik Fantastic Four pada 1961. Pendekatan ini bukan sekadar estetika, tapi strategi menciptakan nostalgia sambil menghadirkan dunia yang segar bagi penonton modern.

Film ini melewatkan origin story klasik dan langsung menyoroti dinamika kuat dari keluarga superhero dengan pembagian ruang yang seimbang di antara karakter membuat chemistry tim terasa hangat dan penuh empati. Cerita semakin kaya dengan kehamilan Sue dan interaksi emosional serta moralitas keluarga super, memperkuat tema: heroisme nyata lahir dari hubungan hangat antaranggota tim.

Dewa kosmik Galactus (Ralph Ineson) dan Silver Surfer versi gender-swapped (Julia Garner) berhasil mencuri perhatian. Visual dan aura mereka membawa lapisan misteri dan ancaman nyata yang menaikkan taruhan cerita lebih tinggi daripada musuh tradisional seperti Doctor Doom.

The Fantastic Four: First Steps menjadi titik balik penting dalam sejarah adaptasi Fantastic Four. Dengan visual retro yang kaya, chemistry karakter hangat, dan pahlawan yang terasa nyata—film ini berhasil membawa harapan baru bagi MCU. Meski tidak sempurna, dia memulai lanskap Phase Six Marvel dengan nada yang sekali lagi membuat keluarga superhero menjadi pusat perhatian dan relevansi.