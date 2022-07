Film Fantastic Four di MCU Phase 6 akan Miliki Cerita Baru

Bisnis.com, SOLO - Presiden Marvel Studios Kevin Feige memberikan bocoran mengenai proyek film Fantastic Four.

Film ini nantinya akan membawa cerita baru yang berbeda dari kisah aslinya terdahulu. Hal itu dilakukan Kevin untuk membedakannya dari versi komik.

“Banyak sekali orang yang sudah mengetahui kisah orisinil mereka. Penggemar juga sudah mengetahui semua karakternya,” ungkap Feige dikutip dari The Hollywood Reporter.

Demi menghindari kisah yang repetitif, ia pun berjanji akan menyuguhkan sesuatu yang baru dari segi penceritaan untuk proyek Fantastic Four ini.

Masuk ke dalam MCU, Fantastic Four direncakanan tayang pada tahun 2024 sebagai pembuka Fase 6.

Sebelumnya, salah satu karakter Fantastic Four yakni Mr. Fantastic telah dikenalkan terlebih dahulu oleh Marvel.

Mr. Fantastic muncul dalam film Doctor Strange in The Multiverse of Madness sebagai anggota Iluminati.

