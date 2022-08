Fakta-Fakta Serial Terbaru Reza Rahadian 'Yang Hilang dalam Cinta' dan Link Nontonnya

Bisnis.com, JAKARTA - Reza Rahadian kembali tampil dalam serial drama terbaru.

Kali ini berjudul Yang Hilang dalam Cinta, dan tayang di Disney.

Dalam serial tersebut, dia beradu akting dengan Sheila Dara yang berperan sebagai istrinya.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan serial ini bisa menontonnya di Disney Plus Hotstar, dengan link sebagai berikut:

https://www.hotstar.com/id/tv/yang-hilang-dalam-cinta/1260107126/the-one-who-disappears/1260107713

Diproduksi oleh Starvision dan tayang di Disney Plus Star, berikut fakta-fakta serial "Yang Hilang dalam Cinta"

1. Bertabur bintang

Bukan hanya Reza Rahadian yang berperan dalam serial tersebut. Tapi, sejumlah nama besar aktor dan aktris tanah air ikut main di serial tersebut.

Sebut Sheila Dar Aisha, Dwi Sasono, Asri Welas, Ringgo Agus Rahman, Maya Hasan, Maudy Kusnaedi, Rizky Hanggono, dan VJ Daniel.

2. Skenario ditulis 1,5 tahun lalu

Serial itu, ditulis skenarionya oleh Yandy Laurens sejak satu setengah tahun lalu.

"Diberi kepercayaan dan kebebasan bercerita yang luar biasa dari pak @chandparwez , Satu setengah tahun yang lalu saya dan @hey_mit menulis dan membuat series ini. Dan beruntung sekali kebebasan dan kepercayaan itu bisa diterjemahkan kembali ke dalam layar oleh pemain-pemain yang baik dan mahir-mahir sekali," ujar Yandi di akun instagramnya.

3. Tayang di Disney Plus Hotstar

Serial ini ditayangkan di Disney Plus Hotstar mulai 30 Juli 2022 lalu. Ini juga merupakan serial pertama Reza Rahadian yang tayang di Disney. Sebelumnya kebanyakan tayangannya di WeTV dan Vidio.

4. Serial Ke 6 yang dibintangi Reza Rahadian

Yang Hilang dalam Cinta merupakan serial ke 6 yang dibintangi Reza Rahadian.

Sebelumnya dia pernah membintangi Halfwords (2015-HBO), Sementara Selamanya (2020-Vidio), My Lecture My Husband (WeTV), Imprfect The Series (2021-WeTV), Layangan Putus (2021-)WeTV

