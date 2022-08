Kata-kata Keren yang Memotivasi dari Tokoh Terkenal

Bisnis.com, JAKARTA - Kamu mungkin pernah membaca kata-kata keren di sosial media, baik Facebook, Twitter, maupun Instagram. Kata-kata yang keren biasanya memiliki makna yang mendalam dan bisa menjadi motivasi untuk siapa saja yang membacanya.

Kata-kata tersebut biasanya berasal dari kutipan buku, film, lirik lagu, atau ucapan dari tokoh terkenal. Apakah kamu tertarik untuk menggunakan kata-kata keren untuk update status atau caption foto? Berikut rangkuman kata-kata bijak dan keren yang bisa menjadi inspirasi untukmu.

Motivasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari ucapan atau tulisan para tokoh dunia. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa kesuksesan orang bisa membuat orang lain termotivasi untuk meraih kesuksesan yang sama.

Sejumlah tokoh dunia yang terkenal biasanya memberikan motivasi lewat ucapan atau tulisan. Berikut ini beberapa kata-kata keren singkat dari para tokoh terkenal.

Tak hanya memotivasi, kata kata keren juga biasanya ditulis dalam bahasa asing. Bahasa yang sering digunakan yaitu Bahasa Inggris. Berikut ini kumpulan, kata-kata Bahasa Inggris keren dan memotivasi dari tokoh dunia.

"When you’re sitting with a pretty girl for two hours, you feel it’s just a minute. But when you’re sitting on top of the fireplace (stove), you find that two hours. That is what is called the law of relativity." - Albert Einstein

"We pray that the distress and in need of something, it should we also pray in great excitement and currently abundant sustenance." - Kahlil Gibran

"No one happiness in life, except to love and be loved." - George Sand

"If you want to be loved, love and be a person who can be loved." - Benjamin Franklin

"If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello." - Paulo Coelho

"Many failures in life because people do not realize how close they were to success when they gave up." – Thomas Alva Edison

"Be the man who at birth everyone laughing happily, but only you yourself were crying and the death of all the sad cry, but only you yourself smiling." – Mahatma Gandhi

"Believe that life is worth living and your belief will help create the fact." - William James

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” – Albert Einstein