Cek 5 Kanal YouTube dengan Subscribers Terbanyak di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Menyaingi televisi, YouTube yang lahir pada tahun 2005 kini sukses menjadi wadah bagi tontonan atau video-video yang diminati banyak orang.

Bermodalkan kuota internet, smartphone, computer ataupun laptop, orang sudah bisa menikmati video-video yang diunggah oleh YouTuber.

Bahkan platform berlogo tombol play di tengah kotak berwarna merah ini menjadi sumber penghasilan sejumlah orang yang disebut kreator YouTube atau YouTuber. Banyak orang yang menjadikan YouTube sebagai tempat untuk berkarir. Kreator dapat memanen uang dari platform ini jika unggahan-unggahannya ditonton banyak orang.

Baca Juga : Deretan Youtuber Terkaya di Dunia dengan Penghasilan Fantastis

Dalam YouTube juga dikenal istilah subscribers yang diartikan sebagai pengikut. Bahkan subscribers ini biasanya jadi ukuran sebuah kanal YouTube terkenal atau tidak yang juga bisa dikaitkan dengan konten video yang diunggah kanal tersebut, menarik atau tidak. Lalu, siapakah kreator YouTube yang memiliki jumlah subscribers terbanyak di dunia?

Dilansir dari lifestyleasia, berikut kanal-kanal YouTube yang memiliki subscribers terbanyak di dunia.

1. T-Series

Kanal T-Series adalah kanal resmi dari label remakan yang juga merupakan rumah produksi dilm India. Label rekaman dan rumah produksi ini didirikan pada tahun 1983 oleh Gulshan Kumar ini telah memproduksi banyak film India, diantaranya Aashiqui 2 yang dibintangi oleh Aditya Roy Kapoor dan juga Shraddha Kapoor.

Label rekaman dan rumah produksi ini kemudian merambah ke dunia digital dengan kanal YouTube T-Series pada tahun 2006 dengan mengunggah berbagai cuplikan film dan musik. Saat ini jumlah sunscribers kanal ini mencapai 222 juta dengan total 17 ribu video unggahan.

2. Cocomelon

Sebuah kanal yang berisi unggahan video lagu anak-anak berbahasa Inggris. Video-video unggahan dalam kanal ini adalah pengetahuan dasar anak seperti mandi, anggota tubuh, ulang tahun dan lain-lain yang dikemas dalam lagu dan animasi 3 dimensi yang menarik.

Salah satu lagu animasi yang mendapat banyak perhatian adalah bath song yang berhasil ditonton sebanyak 5,5 juta kali. Kanal Cocomelon punyai 140 juta sunscribers dan 786 video.

3. SET India

Kanal YouTube SET India atau Sony Entertainment Television India yang memiliki sunscribers sebanyak 139 juta dan 91 ribu video unggahan. Kanal YouTube yang menduduki peringkat ketiga sunscribers paling banyak di dunia ini berisi video-video drama juga reality show seperti India’s Got Talent juga Indian Idol.

4. PewDiePie

PewDiePie merupakan kanal YouTube milik Felix Arvid Ulf Kjellberg atau yang lebih dikenal dengan Felix Kjellberg. Kanal YouTube yang didominasi oleh video game online ini telah berhasil mengumpulkan sebanyak 111 juta subscribers dengan 4,4 ribu video. Salah satu video unggahan yang terkenal adalah video berjudul Minecraft 1 yang ditonton lebih dari 52 juta penonton.

5. MrBeast

Kanal YouTube yang berhasil membuat pemiliknya membuka restoran burger dengan outlet baru di Hongkong. Bagaimana tidak, kanal MrBeast yang dimiliki oleh Jimmy Donaldson ini telah berhasil mengumpulkan 101 juta subscribers dengan 726 video. Salah satu unggahan terkenal kanal ini adalah video berjudul Would You Swim with The Shark yang ditonton lebih dari 79 juta kali. Waw banyak sekali ya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :