Ini Sifat dan Karakter Zodiak Aquarius yang Perlu Diketahui

Bisnis.com, JAKARTA – Aquarius merupakan zodiak bagi mereka yang lahir di antara 21 Januari hingga 19 Februari, dan termasuk dalam elemen Udara. Pemilik zodiak ini terkenal cukup cuek dan misterius, namun para Aquarian juga memiliki sifat dan kepribadian lainnya yang menarik untuk dicari tahu.

Aquarius diperintah oleh Uranus, yang merupakan planet penemuan, inovasi, perjalanan ruang angkasa, dan aerodinamika. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Aquarian memiliki tingkat intelektualitas yang cukup tinggi.

Aquarius disimbolkan sebagai sang pembawa air, yang diyakini banyak orang mewakili karunia kebenaran dan niat murni yang mereka bawa ke dunia. Zodiak Aquarius adalah orang yang sangat terbuka, dan jarang dari mereka yang gemar melakukan kejahatan.

Beberapa orang menganggap mereka cenderung seorang yang gemar menyendiri atau dingin dan misterius, tetapi sebetulnya hal tersebut dilakukannya untuk menjaga emosi mereka dari tekanan emosi banyak orang. Karena Aquarius adalah sosok yang tak ingin ribet dan tak nyaman terlibat dalam sebuah konflik ataupun drama.

Jika Anda bertanya-tanya siapa kiranya public figure yang memiliki zodiak Aquarius, diantaranya Harry Styles, Alicia Keys, Kerry Washington, Jennifer Aniston, Shakira dan Oprah Winfrey.

Ini sifat dan karakter zodiak Aquarius:

1. Tegas dan sedikit keras kepala

Aquarius bukanlah seseorang yang mudah dibawa untuk "mengikuti arus", Aquarius kerap membuat keputusan sendiri dan kemudian menaatinya. Anda tidak akan dapat membujuk mereka untuk keluar dari sudut pandang mereka, kecuali jika Anda memiliki bukti yang kuat seperti data, fakta, dan analisis peer-reviewed.

2. Analitis

Aquarius dikenal sebagai salah satu zodiak yang cerdas, mereka hidup cukup bahagia dengan pengetahuan yang sebagian besar tumbuh di kepala mereka sendiri. Jika Anda berencana untuk menarik perhatian sang Aquarius, tunjukkan sisi pemahaman Anda pada sebuah isu atau bidang ilmu. Lakukan obrolan santai yang membahas berbagai perspektif ilmu, mendekonstruksi konvensi, dan membicarakan mimpi-mimpi. Anda bisa saja memberi tahu mereka hal yang sangat pribadi, mungkin para Aquarian akan memalingkan wajahnya dalam beberapa saat.

3. Nyentrik

Jika ditanya soal label apa yang paling cocok disematkan untuk para Aquarian adalah "profesor eksentrik”. Hal tersebut lahir karena kemampuan analitis Aquarius yang cukup tinggi, sehingga membuat mereka kerap memiliki ide-ide yang out of the box.

Mereka inovatif dan unik, mereka dapat memimpikan skema dan ide yang tidak bisa dilakukan oleh kita semua. Mereka juga sering memakai pakaian yang benar-benar di luar sana atau memiliki tatanan rambut yang aneh. Dalam masyarakat kita, ini biasanya menandai mereka sebagai kelompok yang eksentrik.

4. Memiliki Nilai Kemanusiaan yang Tinggi

Dunia adalah tiram mereka. Mereka peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ada rasa keadilan, kebebasan yang mendalam di semua diri Aquarius. Mereka hanya tidak "melakukan" omong kosong kecil. Karena sifatnya yang demikian, membawa mereka tidak terlalu tertarik ke dalam gaya hidup alternatif, kampanye, amal dan politik hijau.

5. Mandiri

Meskipun kecerdasan alami, pikiran yang adil, dan kecerdasan (hebat) sering membuat mereka mendapat banyak teman eklektik, pada akhirnya Aquarius tetap mampu berdiri sendiri. Mereka tidak akan mengkompromikan cita-cita, moral, atau kebutuhan mereka akan kebebasan dan kemandirian bagi siapa pun.

6. Cuek

Mungkin karena semua aktivitas otak terkait gambaran besar dan idealisme yang tinggi ini, Aquarius tidak memusingkan hal kecil itu. Ini keren, kecuali ketika Anda membutuhkannya hadir dan benar di masa sekarang. Ini bisa menjadi tantangan.

Zodiak apa yang paling cocok dengan Aquarius?

Trio tanda udara (Aquarius, Gemini, Libra) semuanya rukun satu sama lain. Mereka semua pintar, berpendirian dan analitis. Akan ada banyak pembicaraan yang tumbuh diantara mereka jika bersama. Mungkin bahkan beberapa tidak setuju, tapi itu semua tergantung pada tingkat otak. Mereka turun pada kecerdasan masing-masing.

Beberapa astrolog percaya bahwa, secara keseluruhan, Aquarius mewakili hampir seluruh hal terbaik dari umat manusia (kemanusiaan, adil, baik, dan inventif).

Aquarius juga menyukai petualangan, perjalanan, dan aktivitas di luar ruangan, jadi berteman dengan beberapa ekspedisi beroktan tinggi dan kegiatan di luar ruangan akan membuat mereka melihat Anda sebagai pasangan fisik.

Ketertarikan pada masalah global, politik, masalah sosial, dan keadilan juga akan membuat mereka melihat Anda sebagai pasangan potensial dalam hidup, bukan hanya romansa. Mereka membutuhkan pasangan yang mampu diajak berdiskusi untuk memahami sudut pandanganya memandang dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :