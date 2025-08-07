Bisnis Indonesia Premium
Ilustrasi susu kambing/pertanian.go.id
Health

Deretan Manfaat Susu Kambing untuk Kesehatan, Salah Satunya Bantu Sembuhkan Jerawat

Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 7 Agustus 2025 - 19:10
Bisnis.com, JAKARTA - Susu kambing bukan sekadar minuman. Ia adalah warisan peradaban. Sejak 10.000 tahun lalu, susu kambing telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Domestikasi kambing bermula di Fertile Crescent—wilayah kaya sejarah yang meliputi Iran Barat Laut dan Mesopotamia.

Bagi peradaban awal, kambing bukan sekadar hewan ternak. Ia simbol keberlangsungan hidup.

Bangsa Mesir Kuno menuliskannya dalam papirus. Mereka menyebut susu kambing sebagai “obat abadi”. Hippocrates, Bapak Kedokteran Barat, merekomendasikannya untuk anemia dan hepatitis ringan. Dalam tradisi Jawa abad ke-17, susu Etawa dianggap jamu keraton. Ia disajikan untuk memperkuat vitalitas keluarga raja. Di sanalah susu kambing bukan hanya gizi—ia spiritual, simbolik, dan terapeutik.

Dilansir dari laman ditjenpkh.pertanian.go.id/, susu kambing etawa dipercaya memiliki berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan. Hal itu didasarkan pada penelitian yang mengatakan bahwa susu kambing etawa memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang cukup lengkap.

Diantaranya, fosfor, kalsium, sodium dan flourin. Oleh karena itulah, susu kambing etawa diklaim memiliki manfaat yang hampir setara dengan ASI.Nah, pada artikel berikut ini, akan membahas tentang manfaat susu kambing etawa secara terperinci dan lengkap.

Dengan melihat kandungan nutrisi yang sangat beragam dan komplit, tidak mengherankan jika manfaat susu kambing etawa juga terbilang banyak dan bermacam-macam. Apa saja manfaat susu kambing etawa tersebut?

Berikut manfaat susu kambing etawa bagi kesehatan.

1. Memiliki sifat anti-inflamasi alami

Susu kambing etawa dihomogenisasi secara alami. Gelembung-gelembung lemak yang terdapat pada susu kambing etawa ini dapat memecahkan diri menjadi bagian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan susu sapi. Hal ini bermanfaat untuk mempermudah pencernaan dan penyerapan makanan oleh tubuh. 

Nah, bagi orang yang menderita masalah usus atau gangguan percernaan yang disebabkan oleh inflamasi, susu kambing etawa sangat bagus untuk dikonsumsi. Sifat probiotik yang terdapat dalam susu kambing etawa dapat mendorong pengembangan sistem pencernaan yang lebih baik.

2. Mengandung asam lemak esensial

Susu kambing etawa mengandung sekitar 35% asam lemak lebih tinggi bila dibandingkan dengan susu sapi yang hanya memiliki 17%. Di samping itu, susu kambing etawa lebih terasa khasiatnya jika diminum dalam keadaan masih mentah., bahkan bagi mereka yang tidak toleran laktosa. Susu kambing etawa juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Asam lemak antimikroba seperti kaprilat dan asam kaprat ditemukan dalam susu kambing etawa juga berguna untuk memperbaiki sistem pencernaan.

3. Memperbaiki sistem pencernaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, susu kambing etawa sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Susu ini memiliki kemampuan untuk menenangkan saluran pencernaan Anda dan menekan rasa lapar secara efektif sehingga sangat cocok untuk menurunkan berat badan. Selain itu, tidak adanya protein kompleks dalam susu kambing etawa membuat susu ini kurang alergi bila dibandingkan dengan susu sapi. 

4. Tidak menyebabkan alergi

Banyak orang mengeluhkan bahwa susu sapi ternyata dapat membuat mereka alergi dan rentan terhadap penyakit pernapasan. Namun Anda jangan khawatir, susu kambing etawa merupakan alternatif yang sangat ampuh dan mujarab untuk mengatasi masalah tersebut. Kandungan lemak yang tinggi dalam susu sapi merupakan penyebab terjadinya penumpukan lendir yang memicu alergi. Gelembung-gelembung lemak yang terdapat dalam susu kambing etawa hanya sepersembilan dari lemak yang ada dalam susu sapi. Oleh karena itu, iritasi pada usus Anda karena mengkonsumsi susu dapat dihindari.

5. Bertindak sebagai agen metabolik

Penelitian dan studi yang dilakukan pada susu kambing etawa menyimpulkan bahwa susu kambing etawa berhubungan erat peningkatan kemampuan untuk menyerap zat besi dan tembaga, terutama pada orang yang memiliki sistem pencernaan yang terganggu.

