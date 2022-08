Penderita Radang Sendi, Wajib Sarapan 7 Makanan Berikut Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Radang sendi ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, kekakuan, dan atau kesulitan bergerak.

Menurut Arthritis Foundation, ada lebih dari 100 jenis arthritis di luar sana, dengan yang paling umum adalah osteoarthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, fibromyalgia, dan asam urat.

Meskipun tidak ada obatnya, tapi bagi Anda pengidap radang sendi dapat mengurangi serangan radang sendi dengan mengubah gaya hidup dan pola makan Anda.

Baca Juga : Obat Radang Sendi Baricinitib Kurangi Risiko Kematian Pasien Covid-19

Melansir dari Eat This, apa yang Anda makan dapat membantu mengurangi peradangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa sakit dan kekakuan Anda.

Berikut makanan yang wajib Anda konsumsi saat sarapan untuk mengurangi peradangan akibat radang sendi:

1. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan adalah sumber lemak tak jenuh yang baik, yang merupakan kabar baik bagi mereka yang memiliki gejala radang sendi. "Lemak tak jenuh ini mengandung sifat anti-inflamasi," kata Lisa Young, PhD, RDN, penulis dari Akhirnya Penuh, Akhirnya Slim dan The Portion Teller Plan.

The Arthritis Foundation mencatat bahwa peradangan di seluruh tubuh adalah akar penyebab sebagian besar penyakit kronis; oleh karena itu, meredakan beberapa peradangan dengan makanan anti-inflamasi dapat membantu mengurangi gejala radang sendi Anda.

Baca Juga : Penyebab Radang Sendi yang Mengejutkan

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, dilaporkan bahwa konsumsi kacang yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat biomarker peradangan yang lebih rendah, menunjukkan hubungan antara makan kacang dan tingkat peradangan yang lebih rendah.

2. Makan cukup protein

"Fokus pada protein termasuk telur, yogurt Yunani, smoothie protein dengan buah segar, dan beri," kata ahli diet terdaftar Amy Shapiro, MS, RD.

The Arthritis Foundation menyarankan bahwa mendapatkan cukup protein dalam makanan Anda adalah penting ketika berfokus pada massa otot dan fungsi otot, terutama jika gejala radang sendi Anda menghalangi Anda dari aktivitas fisik apa pun.

Baca Juga : Makan Telur Bisa Bikin Radang Sendi Makin Parah?

3. Makanlah biji-bijian

Dr Young dan Shapiro setuju bahwa mendapatkan biji-bijian di pagi hari adalah rutinitas yang penting.

“Pilih biji-bijian seperti oatmeal atau roti gandum utuh daripada biji-bijian olahan seperti bagel,” kata Dr. Young. Biji-bijian utuh mengandung serat dan sifat anti-inflamasi yang baik untuk meringankan gejala radang sendi.

Untuk oatmeal, Shapiro menyarankan untuk mencampurnya dengan biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah segar.

Selain itu, kurangi gula dan bahan inflamasi. Ini termasuk tepung putih, makanan olahan, sebagian besar sereal, yogurt manis, dan granola.

4. Tambahkan buah berwarna-warni

Menurut kedua ahli diet, memasukkan buah-buahan ke dalam sarapan Anda akan memberi Anda antioksidan untuk membantu menjaga radang sendi, dan vitamin untuk membantu mengurangi peradangan.

Dr Young menyarankan makan blueberry, jeruk, dan stroberi, yang semuanya mengandung antioksidan dan nutrisi lain untuk membantu mengelola arthritis.

Sementara itu, Shapiro menyarankan untuk menikmati buah utuh yang kaya vitamin C seperti jeruk bali, jeruk, stroberi, dan kiwi.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Translational Medicine, ditemukan bahwa makanan dalam vitamin C efektif untuk nyeri yang terkait dengan rheumatoid arthritis.

5. Konsumsi lemak sehat

Lemak sehat juga dikenal sebagai lemak tak jenuh "baik" dan termasuk lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang membantu menurunkan risiko penyakit.

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Mediterranean Journal of Rheumatology, mengonsumsi asam lemak omega-3 — sejenis lemak sehat — berpotensi memiliki efek positif dalam mengobati rheumatoid arthritis. Secara khusus, asam lemak omega-3 dapat mengurangi jumlah sendi yang bengkak dan nyeri.

Untuk mendapatkan lemak sehat Anda, Shapiro menyarankan untuk menikmati selai kacang dengan roti panggang bebas gluten, alpukat, dan telur.

6 Tambahkan sayuran.

Sayuran penting untuk diet apa pun, jadi masuk akal untuk menambahkannya ke kebiasaan sarapan Anda untuk radang sendi.

"Tambahkan sayuran ke sarapan Anda jika memungkinkan untuk meningkatkan antioksidan dan serat," kata Shapiro.

The Arthritis Foundation menyarankan makan makanan tinggi serat mungkin bermanfaat dalam menurunkan penanda peradangan.

Shapiro menyarankan untuk membuat telur dadar sayuran dengan telur utuh yang dibesarkan di padang rumput atau mengiris tomat di atas roti panggang alpukat Anda.

7. Jangan lewatkan sarapan.

"Sangat membantu untuk memulai hari Anda dengan makanan sehat yang kaya akan sifat anti-inflamasi," kata Dr. Young. "Sarapan juga membantu metabolisme Anda berjalan."

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the Nutrition Society menemukan bahwa orang dewasa yang melewatkan sarapan lebih mungkin kehilangan beberapa nutrisi penting termasuk vitamin C, yang disebutkan Shapiro makan untuk membantu meredakan nyeri radang sendi.

Studi lebih lanjut menyebutkan bahwa mereka yang melewatkan sarapan dapat membuat pilihan yang tidak sehat sepanjang hari. Ini dapat menyebabkan makan makanan yang dapat memperburuk gejala radang sendi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :