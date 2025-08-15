225 Brand Fashion, Kosmetik, dan Wewangian Lokal Tampil di The BFF Festival, Dimulai Hari Ini!

Bisnis.com, JAKARTA - The BFF (Beauty, Fashion and Fragrance) Festival telah dimulai, menampilkan dan membawa kolaborasi ratusan brand pakaian, produk kecantikan, dan wewangian yang terkurasi dan mayoritas dari lokal.

Hanifa Ambadar selaku CEO of Socially Significant Company dan penggagas The BFF Festival mengatakan pameran pertamanya ini menjadi ajang yang menggabungkan produk-produk dari industri kecantikan, fashion, dan juga wewangian.

"Beda dari biasanya, kalau expo itu sangat-sangat spesifik, ada yang beauty aja, ada yang fragrance aja, ada yang fashion aja, fashion juga bahkan spesifik banget, kadang ada yang etnik aja, ada yang modest, ada sneakers aja. Nah, ini digabungkan semuanya tapi dikurasi, dipilih yang terbaik," ungkapnya usai membuka The BFF Festival 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, dari sisi hiburan, Th BFF Festival juga membawa angin segar dengan bekerja sama bersama beberapa artis, di mana mereka juga akan melakukan Emtek Media dan Rans Entertainment yang akan membawa artisnya live on air di The BFF Festival.

Dalam acara yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan selama tiga hari, pada 15-17 Agustus 2025, The BFF Festival menggandeng 225 brand kecantikan, fashion, dan wewangian.

"Brand yang ada di sini hampir 70 ada brand beauty, lalu fashion ada 60 deh 60-an, terus sisanya ada fragrance dan juga ada FnB-nya. Sebanyak 90% adalah brand lokal, dan 10% di brand kecantikan itu dari luar. Meski persiapannya singkat hanya 2 bulan, mereka semua sudah terkurasi dengan baik," kata Hani.

Untuk proses kurasi, Hani mengungkap bahwa brand yang tergabung dalam acara ini ingin mendukung brand-brand yang berkontribusi besar di Indonesia, dilihat dari sosok founder-nya, apa saja misinya, dan proses pembuatannya. Sementara itu, brand kecantikan juga dipastikan sudah memiliki registrasi BPOM.

Kemudian, untuk brand-brand internasional tentunya dipilih yang sudah ternama, benar-benar ada nih di negara asalnya, dan punya kantor di Jakarta.

"Karena sekarang banyak brand-brand yang kayak cosplay gitu, seolah-olah brand lokal padahal bukan. Terus di sini ramai, ternyata di negaranya bahkan nggak ada. Jadi kalo brand internasional yang memang di negaranya ada, dan di sini pun ya jelas gitu ada kantornya," jelasnya.

Digelar selama tiga hari, pengunjung masih bisa membeli tiket di tempat atau secara online melalui https://thebfffestival.com/tix/.

"Kami berharap bisa mengundang sampai 30.000 pengunjung, apalagi dengan long weekend, Senin libur, harapannya hari Minggu orang yang biasanya sudah mau istirahat di rumah memilih jalan-jalan dan belanja di sini," ungkapnya.