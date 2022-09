Spoiler dan Jadwal Rilis One Piece 1060: Benarkah Luffy yang Mengamuk di Alabasta?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - One Piece chapter 1059 sudah resmi dirilis pada 11 September 2022 kemarin. Saat ini, penggemar tengah dibuat penasaran dengan apa yang mungkin terjadi di chapter 1060.

Selain itu, fans juga dibuat bertanya-tanya tentang kapan One Piece 1060 rilis.

Mereka khawatir akan ditunda karena perilisan chapter 1059 kemarin sempat tertunda perilisannya karena di Jepang sedang terjadi bencana alam angin topan.

Namun tenang saja, dilansir dari Sportskeeda, perilisan One Piece chapter 1060 disebut akan tepat waktu. Episode terbaru itu rencananya akan dirilis pada 19 September 2022 mendatang.

Seperti biasanya, One Piece 1060 dalam versi manga bisa dibaca di Shonen Jump+ Shueisha dan Manga Plus Viz Media.

Spoiler One Piece 1060

Ketika berbicara One Piece episode terbaru, tak afdol jika tak menyebut spoilernya. Benarkah Luffy akan mengamuk di Alabasta pada episode mendatang?

Yang dimaksud mengamuk di sini tidak berarti mengamuk secara harfiah, namun ini adalah istilah yang menunjukkan jika Luffy sangat ingin pergi ke Alabasta.

Luffy juga menyampaikan beberapa mimpinya kepada kru Bajak Laut Topi Jerami. Mereka mendengarkan mimpi Luffy itu dengan beragam respons dan ekspresi.

Selain itu, One Piece 1060 ini juga akan membahas kembali tentang panggilan Sabo beberapa waktu lalu di Kerajaan Lulucia.

Dari gambar prediksi yang muncul, Lulucia tampak sudah dihancurkan oleh sesuatu yang jatuh dari langit di tengah badai petir raksasa.

Ini membuat banyak penggemar percaya bahwa Im-sama yang lama hilang akhirnya muncul kembali.

