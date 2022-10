Simak 5 Rekomendasi Series Indonesia Terbaik, Wajib Ditonton!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film series Indonesia kini semakin diminati terlebih lagi banyak film series terbaru yang punya alur cerita yang menarik dan seru untuk ditonton. Alur cerita series ini berbeda dengan alur cerita sinetron.

Series biasanya memiliki durasi yang jauh lebih pendek dan cenderung tidak bertele-tele. Bagi Anda yang sedang mencari film series Indonesia terbaru, simak rekomendasinya berikut ini.

Film Series Indonesia Terbaru 2022

1. Layangan Putus

Rekomendasi film series Indonesia yang pertama ada series dengan judul Layangan Putus. Series ini sempat viral beberapa waktu lalu yang menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi ada rumah tangga Aris dan Kinan.

Kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis terganggu karena adanya perempuan lain yang bernama Lidya. Ditengah karirnya yang Aris dihadapkan dua pilihan yaitu tinggal bersama dengan istri yang sedang hamil dan anak perempuannya atau harus pergi untuk hidup bersama dengan selingkuhannya.

2. Imperfect The Series

Rekomendasi series selanjutnya yaitu ada Imperfect The Series. Kisah antara Rara dan Dika pada film Imperfect yang sangat populer juga dijadikan sebagai serial.

Imperfect The Series ini memiliki alur cerita yang berbeda dengan film Imperfect. Series ini menceritakan sekumpulan anak kos yaitu Neti, Prita dan lainnya yang dijamin akan membuat Anda terhibur dengan kisah lucu mereka.

3. Wedding Agreement The Series

Series terbaru Indonesia selanjutnya ada Wedding Agreement The Series yang diadaptasi dari film dengan judul yang sama. Series ini berkisah tentang lika-liku pernikahan kontrak yang terjadi antara Bian yang diperankan oleh Refal Hady dan Tari yang diperankan oleh Indah Permata Sari.

Meskipun Bian dan Tari sudah menjalani pernikahan, tetapi Bian masih berhubungan dengan pacarnya dahulu yaitu Sarah. Bagaimana kisah nasib pernikahan Bian dengan Tari? Saksikan series ini di platform streaming resmi.

4. My Lecturer My Husband

Series Indonesia terbaik selanjutnya yaitu ada My Lecturer My Husband. Series ini juga sempat viral beberapa waktu lalu karena serial drama ini termasuk serial drama dengan genre yang romantis dan diangkat dari novel Wattpad populer.

My Lecturer My Husband sudah ada 2 season, Maka dari itu, pastikan Anda menyaksikannya dari season pertama agar bisa memahami cerita lengkap dari tayangan ini.

My Lecturer My Husband season 1 mengisahkan tentang mahasiswa yang bernama Inggit yang dijodohkan oleh seorang dosen bernama Arya. Inggit sebenarnya sudah memiliki pacar yang bernama Tristan.

Inggit memutuskan untuk menghubungi Tristan tetapi Tristan belum siap jika harus menikahi Inggit sehingga Inggit akhirnya menikah dengan dosen tersebut.

Meskipun sudah menikah dengan dosen tersebut, Inggit masih berhubungan dengan Tristan dan Arya sebagai suami masih mengizinkan.

Season kedua dari My Lecturer My Husband mengisahkan kebalikan dari season pertama. Hubungan antara Inggit dan Arya sudah membaik dan romantis. Penasaran dengan cerita lengkap dari My Lecturer My Husband? Anda bisa menonton melalui platform streaming video.

5. Geez & Ann The Series

Series Indonesia selanjutnya ada Geez & Ann The Series. Tayangan ini diadaptasi dari film dengan judul yang sama. Film yang diadaptasi dari novel karya dari rintik sedu ini sukses menyita perhatian banyak penonton. Pada series film ini menceritakan tentang Geez dan Ann yang bertemu di reuni SMA.

Dalam kehidupan yang baru Ann bertunangan dengan Bayu yang saat ini sedang merintis bisnis. Tetapi di sisi lain Geez kembali ke dalam kehidupan Anna meskipun hanya sekedar teman.

Itulah beberapa rekomendasi series Indonesia terbaik yang bisa Anda jadikan sebagai pilihan untuk mengisi waktu senggang.

