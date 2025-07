Superman Tembus Box Office, Raup Pendapatan US$217 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Superman karya James Gunn, salah satu film yang paling dinantikan di AS, meraih debut box office yang solid dengan pendapatan domestik sebesar $122 juta dari 4.135 bioskop dan $95 juta dari 79 bioskop di luar negeri, dengan perkiraan peluncuran global sebesar $217 juta.

Awal yang agak hambar di tingkat internasional bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat para kreator asli sang pahlawan komik menggambarkannya sebagai seorang patriot dan penyelamat Amerika yang tangguh, sebuah patina yang tak pernah pudar. Film ini merupakan momen penting dalam me-reboot DC Studios yang telah berjuang keras dalam beberapa tahun terakhir dan salah satu waralaba film komik paling ikonik di Hollywood.

Dilansir dari Hollywood Reporter, Superman, yang menghabiskan biaya produksi $225 juta sebelum dipasarkan, merupakan rilis perdana mereka.

Superman berhasil mengatasi kelelahan film superhero yang telah melanda box office domestik dan menjadi film komik pertama dalam setahun penuh yang melampaui $100 juta.

Yang terakhir mencapai prestasi ini adalah Deadpool & Wolverine karya Marvel Studios dan Ryan Reynolds, yang diluncurkan dengan pendapatan mencengangkan sebesar $211 juta pada musim panas 2024.

Dan di antara semua perilisan, film Gunn menjadi judul Hollywood ketiga di tahun 2025 yang berhasil menembus angka $100 juta di atas $100 juta, bersama dengan film andalan Warner Bros., A Minecraft Movie, yang dibuka dengan $162,8 juta, dan film live-action Lilo & Stitch dari Disney, yang meraup $146 juta pada debutnya. Melewati angka 100 bukanlah prestasi kecil bagi film apa pun di era pascapandemi, terutama untuk genre superhero yang sedang bermasalah.

Superman adalah salah satu dari tiga judul DC yang berhasil mencapai $100 juta atau lebih dalam delapan tahun setelah Wonder Woman, yang memulai dengan $103,3 juta pada tahun 2017, dan The Batman karya Matt Reeves, yang memulai debutnya dengan $134 juta pada tahun 2022, tanpa disesuaikan dengan inflasi. (Film terakhir adalah film independen, dan bukan bagian dari DC Extended Universe, seperti halnya Wonder Woman).

Film Gunn mengalahkan Man of Steel ($116,7 juta) untuk menduduki peringkat sebagai peluncuran domestik terbesar yang pernah ada untuk film solo Superman. Pada tahun 2006, Superman Returns karya Bryan Singer tayang di pertengahan minggu di Amerika Utara dengan pendapatan awal enam hari sebesar $84 juta, termasuk $52,5 juta untuk akhir pekan tiga hari. Film lanjutan Man of Steel karya Snyder adalah film gabungan Batman v Superman: Dawn of Justice tahun 2016, yang mencetak pembukaan domestik DC terbesar sepanjang masa dengan perolehan $166 juta selama akhir pekan Paskah. Hingga saat ini, Gunn paling dikenal sebagai dalang di balik waralaba blockbuster Marvel, Guardians of the Galaxy. Guardians kedua ini membanggakan pembukaan domestik terbesarnya sebesar $146,5 juta. Superman mungkin tidak akan memecahkan rekor tersebut, tetapi film ini berhasil menggeser triquel Guardians tahun 2013 ($118,2 juta) dan menempati peringkat kedua terbaiknya, tanpa memperhitungkan inflasi.

Superman mengandalkan kesuksesan jangka panjang berkat promosi dari mulut ke mulut yang kuat, dengan kritikus dan penonton sama-sama menyambut baik film ini. Film ini mendapatkan nilai A- dari CinemaScore dari penonton bioskop, nilai yang sama untuk Man of Steel dan mengungguli nilai B+ untuk Superman Returns. Skor penonton di Rotten Tomatoes sangat baik, yaitu 94 persen, sementara skor kritikus mencapai 82 persen. Judul acara ini juga ditujukan untuk penonton yang beragam etnis, sebuah keuntungan penting lainnya.

Memasuki akhir pekan, penayangan perdana Superman telah menjadi subjek pengawasan ketat. Sementara layanan pelacakan memprediksi debut domestik sebesar $130 juta atau lebih, Warners dan DC lebih konservatif dalam memperkirakan $100 juta lebih karena banyaknya film yang tayang dan faktor komik yang ditakuti. Bahkan studio-studio pesaing sepakat bahwa pasar saat ini dipenuhi dengan film-film yang didominasi laki-laki, antara film laris Universal pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, Jurassic World Rebirth, dan F1: The Movie, yang diproduksi Apple Original Films bekerja sama dengan Warner Bros.