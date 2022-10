Aktor Harry Potter, Robbie Coltrane Meninggal Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Robbie Coltrane, pemeran Hagrid di film Harry Potter meninggal dunia di usia 72 tahun.

Berita itu dikonfirmasi oleh agennya pada hari Jumat, 14 Oktober 2022.

Agen Coltrane, Belinda Wright, menyebutnya sebagai "bakat unik", yang akan diingatnya sebagai "klien yang setia."

“Selain sebagai aktor yang luar biasa, dia secara forensik cerdas dan sangat cerdas, dan setelah 40 tahun bangga disebut agennya, saya akan merindukannya,” tambah Wright tentang Coltrane dalam sebuah pernyataan.

Penulis Harry Potter J.K. Rowling menyampaikan duka tersebut di media sosialnya

“Saya tidak akan pernah mengenal siapa pun dari jarak jauh seperti Robbie lagi. Dia adalah bakat yang luar biasa, yang lengkap, dan saya sangat beruntung mengenalnya, bekerja dengannya dan menertawakan saya bersamanya. Saya mengirimkan cinta dan belasungkawa terdalam saya kepada keluarganya, di atas semua anak-anaknya.” ujarnya.

Aktor Skotlandia yang riuh dan eksentrik itu, memulai karirnya di komedi dan teater, juga berperan dua film James Bond selama kariernya.

Coltrane lahir dengan nama Anthony Robert McMillan pada 30 Maret 1950, di Glasgow, Skotlandia, sebagai putra seorang dokter dan guru. Setelah lulus dari Glasgow Art School, ia melanjutkan studinya di bidang seni di Moray House College of Education di Edinburgh.

Coltrane memenangkan tiga penghargaan aktor televisi terbaik BAFTA berturut-turut untuk peran itu, berbagi rekor kemenangan terbanyak berturut-turut.

Penampilan itu membuat Coltrane berperan dalam dua film James Bond, memerankan Valentin Zukovsky di GoldenEye dan The World Is Not Enough. Tapi kebanyakan tahu Coltrane dari peran pendukung besar lainnya: Rubeus Hagrid, penjaga taman raksasa di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, dalam film Harry Potter, dimulai dengan Harry Potter dan Batu Bertuah pada tahun 2001.

