Simak 6 Rekomendasi Drama China Terbaik, Apa Saja?

Bisnis.com, SOLO - Tak hanya drama Korea yang digandrungi masyarakat Indonesia, drama China juga tak kalah populer di Indonesia.

Saat ini, ada banyak drama China yang populer dan banyak ditonton di Indonesia. Sebagian judul terkenal pun masuk 10 besar di beberapa platform streaming seperti Viu, Netflix, hingga Disney+.

Drama dari China juga memiliki alur cerita menarik yang tak kalah dengan drama Korea. Tak heran jika drama China ini menjadi pilihan bagi mereka yang suka menonton drama.

Adapun beberapa rekomendasi judul drama China yang bisa Anda mulai tonton, seperti berikut.

Berikut rekomendasi drama China yang bisa Anda tonton:



Begin Again

Drama China terbaik pertama yang bisa Anda tonton yaitu drama dengan judul Begin Again yang memiliki cerita menarik untuk ditonton.

Drama yang menceritakan tentang pasangan yang saling terlibat pernikahan kontrak yaitu Lu Fang Ning seorang pemimpin perusahaan dan seorang ahli bedah yaitu Ling Rui.

Pernikahan kontrak yang terjadi antara keduanya ini menghadirkan berbagai polemik disaat salah satunya ingin kehadiran anak. Sementara salah satunya tidak menginginkan kehadiran anak.

Nothing But You

Rekomendasi Drama china selanjutnya yaitu drama dengan judul Nothing But You. Drama ini memiliki genre komedi dengan alur cerita yang seru. Drama china ini sangat cocok untuk kalian yang membutuhkan hiburan saat penat bekerja.

Drama yang diadaptasi dari novel terkenal berjudul He Came Against The Light. Drama ini menceritakan kehidupan dari sepasang saudara kembar yang punya kepribadian sangat bertolak belakang. Saudara kembar tersebut bernama Bi Xiao dan Jiang Li.

Bi Xiao ini punya sifat yang sangat dingin dan Jiang Li berkebalikan yaitu bersifat hangat. Bi Xiao mengalami kecelakaan yang membuat Jiang Li harus melanjutkan kehidupannya menjadi Bi Xiao.

Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan drama China terbaik ini di platform streaming legal andalan Anda.

Once We Get Married

Drama China yang selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Once We Get Married yang memiliki 24 episode dan diadaptasi dari novel dengan judul Flash Marriage of The Presidents Contract Wife.

Drama ini mengisahkan Gu Xi Xi yang merupakan desainer pakaian yang masih amatiran tetapi ingin mendirikan merk dagangnya sendiri. Yin Si Chen yang merupakan putra pemilik usaha retail fashion bertemu Gu Xi Xi dalam hubungan yang sangat pelik.

Be Your Self

Rekomendasi drama dari China selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Be Your Self yang merupakan drama dengan alur cerita persahabatan. Mereka yaitu Xia Lang Lang, Huangfu Shu Min, dan Yang Jia Qian.

Keempat orang tersebut merupakan mahasiswa dari jurusan jurnalistik. Meskipun ada banyak perbedaan tetapi persahabatan diantara mereka sangat dekat.

About is Love

Drama China terbaik yang selanjutnya yaitu drama dengan judul About is Love yang juga merupakan drama dengan alur cerita menarik.

Drama yang mengisahkan tentang CEO tampan yang mengidap OCD dan seorang wanita cantik yang mampu menarik hatinya.

Kehadiran wanita tersebut mampu mengubah kehidupan CEO yang semula kesulitan mendekati wanita.

Love 020

Drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Love 020 yang merupakan drama dengan genre komedi romantis. Drama ini sangat sangat populer dan akan sayang untuk dilewatkan.

Drama ini akan membuat penonton baper dengan jalan cerita yang menarik. Love 020 menceritakan tentang seorang perempuan yang menjadi gamers dan berusaha untuk mencari calon suami online.

