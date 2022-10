Ini 8 Rekomendasi Drama Korea Komedi Terbaik yang Bikin Ketawa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menonton drama Korea saat ini sudah menjadi rutinitas yang bisa menghilangkan rasa bosan Ketika dirumah saja. Jika kamu kurang menyukai alur cerita yang penuh dengan konflik, kamu bisa menonton drama Korea komedi yang penuh dengan gelak tawa.

Bukan tanpa alasan mengapa drama Korea komedi sangat digemari, terutama oleh anak muda. Sebab, rekomendasi drama Korea yang bergenre komedi memang dipenuhi dengan adegan-adegan kocak yang mengundang tawa. Dengan drakor komedi suasana hati yang sedang kacau akan ceria kembali. Namun tidak saja menghibur, ada kalanya drama komedi juga mengandung pesan dan perjalanan hidup yang berharga.

Berikut ini beberapa drama Korea komedi yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Welcome to Waikiki Series

Alur cerita dari film ini cenderung ringan dan menyenangkan. Para pemainnya juga berhasil memikat penonton lewat tingkah konyol mereka. Memiliki dua series, serial ini bercerita tentang tiga orang lelaki yang sudah bersahabat sejak lama. Mereka mengelola sebuah penginapan kecil atau guest house untuk wisatawan yang bernama waikiki.

Selain dari menjalankan bisnis penginapan tersebut, ketiganya juga memiliki mimpi masing-masing. Namun sayangnya, kondisi keuangan dan nasib buruk selalu menghalangi mereka untuk menggapai mimpinya.

2. The Beauty Inside

Apakah kamu pernah terpikir menjadi seseorang yang memiliki kemampuan berubah wujud setiap bulannya? Hal tersebutlah yang dirasakan oleh aktris yang bernama Han Se Gye (Seo Hyun Jin), pemeran utama dari drama ini.

Suatu hari, Sa Gye bertemu dengan Seo Do Jae yang merupakan seorang petinggi dari sebuah perusahaan penerbangan yang terpaksa bekerja sama dengannya. Sejak saat itu, alasan Sa Gye alasan berubah wujud pun pelan-pelan terungkap.

3. Reply 1988

Film ini memiliki premis cerita yang sederhana, tetapi drama yang dimainkan oleh aktor Park Bo Geum ini berhasil masuk ke dalam daftar tontonan drama Korea komedi terbaik sepanjang masa. Sebab, drama Reply 1988 ini selalu memperoleh rating tinggi dan sering kali mendapatkan penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

4. Pegasus Market

Film ini berkisah tentang kehidupan para pegawai sebuah supermarket yang akan bangkrut. Kemudian datang seorang bos yang akan membawa perubahan. Alih-alih menekankan pembeli adalah raja, bos ini justru menekankan pegawai adalah raja.

Untuk menyelamatkan supermarket ini, bos Pegasus Market merekrut pegawai baru yang unik dan aneh. Mulai dari suku pedalaman, preman setempat, hingga musisi yang tidak laku. Tingkah dari pegawai inilah yang kemudian memunculkan kelucuan yang mengocok perut.

5. A Business Proposal

Drama ini bercerita tentang CEO yang bernama Kang tae Mu yang secara tidak sengaja bertemu dengan karyawannya saat sedang kencan. Awalnya, mereka sama-sama tidak menyadari, tetapi karyawannya yang bernama Shin Ha-Ri itu perlahan mulai menyadari posisi.

Selanjutnya, mereka berencana untuk menjalani hubungan palsu demi mengelabui kakek Kang tae Mu yang menginginkan cucu semata wayangnya untuk segera menikah. Banyak adegan kocol dan efek komedi yang menyegarkan Ketika kalian tonton.

6. Naughty Kiss

Drama ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang bernama Oh Ha Ni. Sejak hari pertama Oh Ha Ni masuk sekolah, ia telah suka pada pandangan pertama pada siswa laki-laki yang bernama Baek Seung Jo. Oh Ha Ni merupakan siswi yang tidak pintar di kelasnya dan selalu mendapat nilai jelek. Sedangkan, Baek Seung Jo merupakan siswa paling pintar di sekolahnya.

Ha-Ni memutuskan untuk menyatakan cintanya melalui sebuah surat, tetapi perasaan Ha-Ni ditolak mentah-mentah oleh Seung Jo dengan alasan bahwa ia tidak suka anak perempuan yang bodoh. Kejadian yang tidak terduga ini mulai menghampiri mereka berdua yaitu Ketika gempa bumi merobohkan rumah Ha-Ni. Selama rumah Ha-Ni dibangun kembali, Ha-Ni dan ayahnya sementara tinggal dirumah teman akrab ayahnya, yang kebetulan adalah ayang dari Seung Jo.

7. Marriage Not Dating

Drama ini berkisah tentang seorang ahli bedah plastic yang kaya raya bernama Gong Ki Tae yang tidak ingin menikah. Ia mendapat tekanan dari keluarganya untuk menikah. Pada suatu hari, ia merencanakan untuk mengenalkan Joo Jang Mi kepada orang tuanya. Joo jang Mi berpura-pura menjadi pacarnya dan yakin bahwa keluarga Ki Tae tidak akan menyetujui hubungan mereka. Tetapi nasib berkata lain, keluarga Ki Tae mencoba untuk menerima Jang Mi dan mereka tetap membuat agar keluarga Ki Tae tidak menyetujuinya.

8. Fight For My Way

Drama ini bercerita tentang kehidupan para pemuda yang masih berjuang untuk sukses dalam karier. Tapi tidak mengisahkan tentang itu saja, dalam perjalanan meraih kesuksesan itu, ternyata para tokoh ini malah terjebak dalam hubungan friendzone. Dari hubungan friendzone inilah berbagai kejadian lucu terjadi.

Itulah beberapa drama Korea komedi terbaik yang wajib kalian tonton.

