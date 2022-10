Sinopsis The School of Good and Evil, Sekolah Sihir dengan Kekuatan Aneh Ajaib

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Film The School of Good and Evil telah dirilis resmi oleh Netflix.

Diangkat dari novel berjudul sama karya Soman Chainani, film ini memiliki durasi 2 jam 38 menit.

Mirip dengan Harry Potter, The School of Good and Evil fokus pada para siswa yang sedang menimba ilmu untuk menjadi penyihir sejati.

Baca Juga : Simak 6 Rekomendasi Film di Viu Terbaik dan Anti Mainstream

Sinopsis

The School of Good and Evil fokus pada dua orang sahabat bernama Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie).

Keduanya berasal dari desa Gavaldon yang memiliki aura berbeda. Mereka kemudian masuk ke dalam sekolah penyihir yang memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan baik dan jahat.

Baca Juga : Lebih Murah, Ini Daftar Harga Langganan Netflix dengan Iklan

Sophie sendiri merupakan seorang penjahit yang mempunyai rambut emas dan mempunyai impian untuk pergi dari kehidupannya yang suram dan ingin menjadi seorang putri.

Sementara Agatha mempunyai Ibu yang cantik namun aneh, ia mempunyai bakat sebagai penyihir sejati.

Suatu malam ada kejadian aneh tak terduga di mana pada saat itu di bawah bulan merah darah kekuatan yang sangat kuat membuat mereka tersapu ke dalam sekolah untuk orang baik dan orang jahat. Hingga akhirnya kisah nyata di balik dongeng besar pun dimulai.

Sayangnya, kehidupan keduanya seperti tertukar. Sophie dimasukkan ke dalam School for Evil atau sekolah untuk kejahatan. Di lain sisi Agatha masuk ke sekolah School for Good.

Kebalikan ini berhubungan dengan sosok kelam dan berbahaya yang mengancam kehidupan para penyihir dan sekolah.

Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan film The School for Good and Evil hanya di Netflix.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Film Sinopsis Film Netflix