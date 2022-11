Serial Mendua 'World of Married' Tayang 17 Desember di Disney+

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Disney+ umumkan Mendua yang diadaptasi dari serial Doctor Foster akan tayang pada 17 Desember 2022.

Serial ini sebelumnya menjadi booming, setelah di-remake menjadi drama Korea berjudul The World of the Married yang dibintangi Han So Hee.

Mendua menceritakan kisah seorang dokter sukses yang hidupnya hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Serial ini disutradarai oleh Pritagita Arianegara.

Serial adaptasi ini nantinya menampilkan Adinia Wirasti sebagai Dr. Sekar M. Atmajaya, Chicco Jerikho sebagai suaminya, Ivan, dan Tatjana Saphira sebagai Bella.

Mendua dikemas menjadi 8 episode berdurasi 45 menit, yang diproduseri oleh Wicky V. Olindo bersama Anthony Buncio sebagai produser eksekutif/showrunner, dan Thaleb Wahjudi sebagai ko-produser.

