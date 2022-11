Kisah Anne Boleyn, Permaisuri yang Berakhir Tragis di Tangan Raja Inggris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kisah Anne Boleyn, ibu dari Ratu Elizabeth I sedang ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang bersimpati atas apa yang terjadi pada perempuan yang hidup pada abad ke-16 itu.

Lalu siapa sebenarnya Anne Boleyn?

Mengutip laman Britannica, Anne Boleyn merupakan istri kedua dari Raja Henry VIII. Sebelum menikahi Anne, Raja Henry VIII memiliki istri bernama Catherine, seorang perempuan dari Caragon.

Mengutip laman Biography, sebelum menjadi Ratu pengganti Catherine, Anne yang merupakan putri Sir Thomas Boleyn sempat menjadi pengiring pengantin pada saat Raja Henry VIII dan Catherine melangsungkan pernikahan.

Pernikahan Anne Boleyn dan Raja Henry VIII disebut-sebut sebagai pernikahan yang memalukan. Karena pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Raja Henry ditolak oleh Gereja Roma. Hal ini membuat Raja Henry VIII memisahkan diri untuk menikahi Anne.

Setelah menikah dengan Raja Henry VIII, Anne Kemudian melahirkan bayi perempuan yang dinamai Elizabeth, kelak bayi ini yang memimpin Inggris dan menjadi Ratu paling hebat sepanjang kepemimpinan di Inggris. Namun, hal ini tidak disukai oleh Raja Henry VIII yang mengharapkan seorang putra.

Inilah yang menjadi akhir dari kehidupan Anne di dunia, dia dieksekusi atas tuduhan palsu mengenai inses, sihir, perzinahan, serta persekongkolan melawan raja pada 19 Mei 1536 di London, Inggris, di usianya yang menginjak angka 35 tahun.

Tepat sebelas hari setelah Anne dieksekusi, laman hrp.org.uk menyebut, Raja Henry VIII menikahi Jane Seymour. Dari pernikahannya dengan Jane Seymour ini, barulah Raja Henry VIII dikaruniai anak laki-laki yang menjadi raja Inggris pertama yang beragama Protestan.

Kisah Anne Boleyn dan Raja Henry VIII ini kemudian diabadikan dalam sebuah film bertajuk The Other of Boleyn Girl, yang juga mengisahkan tentang Mary Boleyn, kakak kandung Anne.

