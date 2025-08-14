Daftar Promo Tiket Film XXI Buy 1 Get 1 Spesial Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini daftar promo tiket film bioskop yang diberikan oleh XXI selama bulan Agustus 2025.

Pada minggu ke-2 Agustus 2025, terdapat sejumlah film baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat bersama keluarga.

Deretan film baru ini pun menyajikan promo buy 1 get 1. Beberapa film yang promo yakni Panggil Aku Ayah, Tinggal Meninggal, Sihir Pelakor, hingga Pamali Tumbal.

Berikut ini deretan promo buy 1 get 1 yang diberikan oleh bioskop XXI selama Agustus 2025.

Promo Film Buy 1 Get 1 di Bioskop XXI Agustus 2025

1. Tinggal Meninggal

Terdapat promo buy 1 get 1 film Tinggal Meninggal yang berlaku pada 14-15 Agustus 2025. Namun kuota promo ini terbatas per harinya.

Baca Juga Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

Promo ini berlaku untuk 1x transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Cara klaim promo dilakukan melalui aplikasi m.tix.

2. Panggilan Dari Kubur

Promo buy 1 get 1 juga berlaku untuk film Panggilan Dari Kubur khusus untuk periode 14-15 Agustus 2025. Promo ini dapat diambil melalui aplikasi m.tix untuk 1x transaksi saja.

3. Panggil Aku Ayah

XXI memberikan promo buy 1 get 1 untuk film Panggil Aku Ayah yang berlangsung pada 14-17 Agustus 2025.

4. Sihir Pelakor

Film Sihir Pelakor juga menghadirkan promo buy 1 get 1 yang berlaku pada 12-18 Agustus 2025. Kuota promo ini terbatas dan hanya dapat diklaim melalui pembelian online melalui m-tix.

5. Pamali Tumbal

Kuota buy 1 get 1 diberikan untuk film horror baru Indonesia berjudul Pamali Tumbal. Promo ini berlangsung pada 11-14 Agustus 2025 melalui aplikasi m-tix.