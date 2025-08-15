Kabar Duka, Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Komedian yang dikenal dengan nama panggung Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-38 tahun.

Kabar ini datang dari sahabat dekatnya Raffi Ahmad yang membagikan kabar duka cita tersebut lewat unggahan di instagram @raffinagita1717 pada Jumat pagi.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilanganmu begitu terasa, sahabat.... Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu dan memberi kekuatan bagi kami yang ditinggalkan..." demikian unggahan Raffi melepas kepergian sosok Mpok Alpa itu.

Unggahan Raffi juga menampilkan momen terakhir bersama Mpok Alpa yang terlihat sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam foto itu Raffi bersama dengan Irfan Hakim memegang tangan Mpok Alpa terlihat tulus mengharapkan kesembuhan sang selebritas.

Mpok Alpa yang memiliki nama asli Nina Carolina, mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak video curhatannya viral di media sosial.

Video itu merujuk pada curhatan seorang istri yang ingin diajak ke salah satu minimarket yaitu Alfamart menggunakan dialek Melayu Betawi dan menjadi video yang mengundang tawa.

Sejak saat itu, kariernya di dunia hiburan Indonesia melambung dan membawanya dapat tampil di beragam acara TV seperti "Arisan" di Trans7, "Pagi-Pagi Pasti Happy" di TransTV, hingga "Uang Kaget Lagi" di MNCTV.