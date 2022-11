Tiket Konser Raisa Dijual Mulai Besok 30 November 2022, Ini Update Terbaru Harga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sempat dikabarkan terkendala tempat akibat rencana sterilisasi Gelora Bung Karno dalam mempersiapkan Piala Dunia U-20 yang digelar mulai 20 Mei-11 Juni 2023 mendatang, tiket konser Raisa mulai dijual besok.

Melalui akun instagram pribadinya, penyanyi solois Raisa Andriana mengumumkan penjualan tiket konser tunggalnya yang bertajuk “Raisa Live in Concert” mulai Rabu (30/11/2022) besok, pukul 10.00 WIB.

Konser tunggal Raisa ini akan digelar di Gelora Bung Karno pada 25 Februari 2023 mendatang. Tiket konsernya penyanyi kelahiran Juni 1990 ini dijual di laman Raisa6690.com.

Baca Juga : Raisa Senang Rasakan Sensasi jadi Cosplay Atlet Bulutangkis di Tepok Bulu 2022

“BESOK!!!! Tiket Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno akan mulai dijual. Excited dan degdegannya sama kayak kalian. Catet tanggalnya, jangan lupa nyalain alarm to secure your seat. Ticket sales start on 30 November 2022, 10:00 AM WIB at raisa6690.com *Ticket price excludes tax & admin fee” tulis Raisa dalam laman Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (29/11/2022).

Untuk menonton konser Raisa, penonton dapat membeli tiket yang dibanderol dengan harga mulai Rp175.000 hingga Rp2.000.000.

Berikut daftar harga tiket konser Raisa Live in Concert:

Tiket dengan tempat duduk:

Platinum dibanderol dengan harga Rp2.000.000.

Gold dibanderol dengan harga Rp1.000.000.

Silver dibanderol dengan harga Rp525.000.

Bronze dibanderol dengan harga Rp425.000.

Orange dibanderol dengan harga Rp250.000.

Purple dibanderol dengan harga Rp175.000.

Tiket penonton berdiri:

Pink dibanderol dengan harga Rp720.000.

Red dibanderol dengan harga Rp525.000.

Blue dibanderol dengan harga Rp425.000.

Yellow dibanderol dengan harga Rp300.000.

Green dibanderol dengan harga Rp200.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Raisa konser musik konser tiket