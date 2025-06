Konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 Sukses Pukau Penonton

Bisnis.com, JAKARTA - Konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, berhasil memberikan pengalaman musik yang luar biasa bagi ribuan penonton yang hadir.

Kolaborasi Super Group; All-4-One, legenda R&B Brian McKnight, dan Raisa berhasil membuat penonton bernostalgia dengan lagu-lagu 90an dari Brian McKnight dan All For One, sekaligus dengan lagu dari Raisa.

Konser dibuka dengan Intro Opening Medley selama 5 menit yang menghadirkan lagu-lagu hits seperti Night to Remember oleh All-4-One, I Have Nothing oleh Raisa, dan Sir Duke oleh Brian McKnight, dengan penampilan penuh energi membuka panggung Heart & Soul Live in Jakarta yang dipromotori oleh Otello Asia dan Color Asia Live, serta didukung oleh UOB sebagai Official Bank Partner.

All-4-One yang tampil selama 1 jam membawakan beragam lagu hitsnya seperti Love You Like That, September, I Turn To You, Beautiful As You, So Much In Love, dan Endless Love featuring Raisa, kemudian Smile, Something Skills, These Arms, Someday, dan I Swear dengan penampilan nostalgia yang sangat menghibur.

Sementara itu, Brian McKnight yang juga tampil selama 30 menit menyanyikan lagu-lagu hits seperti Love of My Life, Anytime, Only One For Me, Faithfully, Still In Love, Way Love Goes, Everything, dan My Legacy.

Kemudian, Find Myself, Whenever You Call featuring Raisa, 6 8 12, Fall, Crazy Love, Could, My Kind of Girl, Still, Back At One, dan ditutup dengan One Last Cry.

Sedangkan Raisa membawakan lagu spesial Apalah dan Kali Kedua dengan Anggun dan memukau penonton.

Pada penutup, All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa tampil bersamaan dengan medley Stevie Wonder yang berisi lagu Signed, Sealed, Delivered, Living For The City, I Wish, dan Higher Ground.

Di panggung Heart & Soul adalah satu-satunya penyanyi wanita yang tampil elegan dan anggun dengan balutan busana semampai yang mempesona, mengenakan gaun cantik rancangan Cynthia Tan, salah satu desainer ternama Indonesia.