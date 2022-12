Apa Itu Stiff-Person Syndrome? Penyakit Langka yang Diidap Celine Dion

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Penyanyi 'My Heart Will Go On' Celine Dion mengumumkan dirinya mengidap penyakit saraf langka bernama Stiff-Person Syndrome.

Melalui akun Instagramnya, ia mengumumkan harus membatalkan sejumlah agenda karena masalah kesehatan ini.

Sembari menangis, ia menceritakan penyakit yang diidapnya ini menyebabkan kekakuan dan kejang pada beberapa otot di tubuh.

"Kejang ini memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari saya, terkadang menyebabkan kesulitan saat berjalan dan tidak memungkinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasanya," kata Celine Dion, Kamis (8/12/2022).

Pakar medis pun hingga kini mengklaim bahwa Stiff-Person Syndrom belum bisa disembuhkan karena tak ada obat khusus.

Lantas apa itu Stiff-Person Syndrome?

Baca Juga : Celine Dion Batalkan Konser karena Kena Penyakit Saraf Langka

Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Stiff-Person Syndrome atau Sindrom Orang Kaku ditandai dengan munculnya kekakuan dan kejang otot.

Kemudian muncul kepekaan tinggi terhadap rangsangan seperti suara dan cahaya, dan tekanan emosional yang dapat menyebabkan kejang otot.

Pakar saraf pun mengatakan bahwa orang yang mengidap penyakit ini bisa mengalami kelumpuhan bahkan cacat apabila gejala semakin parah.

Baca Juga : Cara Mengenali dan Memahami Penyakit Lupus

Gejala penyakit ini biasanya berkembang selama beberapa bulan, yang bisa berakhibat buruk apabila tidak ditangani dengan baik.

Seseorang dengan penyakit langka ini mungkin mengalami beberapa gejala seperti

kekakuan otot di bagian punggung bagian bawah dan kaki

kejang otot

sulit berjalan

Pada keadaan yang parah, pengidap penyakit ini akan kesulitan berjalan karena otot kaki mengalami kejang dan nyeri.

Di tingkat yang lebih parah, pengidap penyakit ini juga menyebabkan kekakuan pada lengan, tangan, dan menyebabkan punggung membungkuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : saraf Gejala Penyakit celine dion