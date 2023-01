Billie Eilish Kalah, Kucing Taylor Swift Punya Kekayaan Rp1,5 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Olivia Benson, kucing peliharaan Taylor Swift, sukses mengalahkan sederet selebriti dunia karena kekayaannya.

Kucing asal Skotlandia ini dinobatkan sebagai hewan terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sekitar US$97 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, berdasarkan rilisan "The Ultimate Pet Rich List" oleh All About Cats.

Mengutip dari Rolling Stones, kekayaan Olivia Benson ini didapatkan dari uang hasil tampil di beberapa video musik, uang keuntungan dari menjual barang dagangannya sendiri, dan tampil di iklan teratas bersama Taylor Swift.

Kekayaannya ini bahkan melebihi harta yang dihasilkan oleh penyanyi muda seperti Olivia Rodrigo dan Billie Eilish.

“Kucing Scottish Fold ini mendapatkan kekayaannya dengan membintangi beberapa video musik bersama pemiliknya, telah membuat lini merchandise miliknya sendiri, dan bahkan sempat menjadi cameo di banyak iklan besar, seperti Diet Coke dan Ned Sneakers,”

Olivia Benson pun bukan satu-satunya hewan peliharaan milik selebritas lain yang ada dalam daftar tersebut. Hewan lain yang masuk kategori yakni empat anjing milik Oprah Winfrey yang setiap ekornya mewarisi 30 juta dolar AS.

