Taylor Swift Pecahkan Rekor Billboard Lewat 'Midnights'

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift adalah artis pertama dalam sejarah yang menempati seluruh 10 besar Billboard Hot 100.

Tak tanggung-tanggung, sepuluh lagu dari "Midnights" memulai debutnya di puncak Billboard 100, dengan "Anti-Hero" memimpin di posisi pertama.

Drake sebelumnya memegang rekor ketika sembilan lagu dari "Certified Lover Boy" tahun 2021 masuk 10 besar.

"10 of 10 of the Hot 100??? Di album ke-10 saya??? I AM IN SHAMBLES," tulis Swift di Twitter.

Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Billboard bahwa tidak ada artis pria yang muncul di 10 besar.

Swift adalah wanita dengan top-10 hits terbanyak dalam sejarah chart. Dia mengikat Ariana Grande untuk debut lagu No. 1 terbanyak di antara wanita.

Swift dan Grande sama-sama telah mencapai puncak Billboard Hot 100 sebanyak lima kali. Mereka terikat dengan BTS untuk pemuncak tangga lagu paling instan kedua dalam sejarah, di belakang tujuh Drake.

Selain itu, albumnya yang bertajuk "Midnights" ini adalah album pertama yang mendapatkan begitu banyak top-10 hits.

Swift sekarang memiliki 188 hits charting sepanjang karirnya, melewati Lil Wayne untuk yang ketiga terbanyak. Dia membuntuti Drake (278) dan pemeran "Glee" (207).

"Midnights" juga sudah menjadi album terlaris tahun 2022 sejauh ini.

"Midnights" memulai debutnya di puncak Billboard 200 dengan 1,578 juta unit album setara yang diperoleh di AS minggu penjualan debut terbesar untuk album apa pun sejak "25" Adele pada tahun 2015 dan yang pertama terjual lebih dari 1 juta kopi dalam satu minggu sejak album Swift memiliki "Reputasi" di tahun 2017.

Swift adalah satu-satunya artis dalam sejarah dengan lima album yang terjual lebih dari 1 juta kopi dalam satu minggu.

Dari 22 album dalam sejarah yang telah terjual lebih dari 1 juta kopi dalam satu minggu

Swift sekarang setara dengan Barbra Streisand untuk album No. 1 terbanyak di kalangan wanita.

"Midnights" adalah album No. 1 Swift ke-11. Ini termasuk sembilan rilisan studio resminya (semua kecuali album debutnya "Taylor Swift") dan kedua rekaman ulangnya, "Fearless (Taylor's Version") dan "Red (Taylor's Version)."

Swift adalah satu-satunya artis dalam sejarah yang debut lagu di No 1 dan album di No 1 secara bersamaan pada empat kesempatan terpisah.

Dia sebelumnya menjadi artis pertama yang mencapai prestasi ini pada tahun 2020 dengan "Cardigan" (dari "Folklore"), kemudian lagi dengan "Willow" (dari "Evermore"), "All Too Well (Taylor's Version)" (dari "Red (Versi Taylor)"), dan sekarang "Anti-Hero" (dari "Midnights").

Hanya dua artis lain yang pernah berhasil menduduki kedua tangga lagu secara bersamaan: BTS (yang melakukannya sekali pada tahun 2020) dan Drake (dua kali pada tahun 2020 dan 2021).

"Midnights" memecahkan rekor era modern untuk penjualan vinil satu minggu di AS.

Menurut Luminate, yang mulai melacak penjualan vinil pada tahun 1991, Swift menjual 575.000 salinan vinil "Midnights" di minggu pertama rilis album — memecahkan rekor yang dibuat oleh Harry Styles dengan "Harry's House" (182.000 eksemplar terjual di minggu pertama) .

"Midnights" juga menjadi album Spotify yang paling banyak diputar dalam satu hari.

Menurut Spotify, "Midnights" menghancurkan rekor streaming satu hari untuk album dengan 184,6 juta streaming. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh "Certified Lover Boy" Drake, yang mengumpulkan 153 juta streaming global dalam 24 jam pertama.

Swift tercatat juga memecahkan rekor artis dengan streaming terbanyak dalam satu hari dalam sejarah Spotify.

Dalam waktu 24 jam setelah perilisan "Midnights", pelantun "Mastermind" itu mengumpulkan 228 juta streaming Spotify, memecahkan rekor lain yang sebelumnya dipegang oleh Drake.

Swift juga menjadi artis wanita yang paling banyak di-streaming dalam sejarah Spotify dan yang pertama melewati 35 miliar aliran di katalognya.

"Snow on the Beach" yang menampilkan Lana Del Rey memecahkan rekor streaming satu hari terbanyak untuk kolaborasi semua wanita di Spotify.

