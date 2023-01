Seru! Ini Rekomendasi Film dan Drama China untuk Menemani Libur Imlek

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tahun Baru Imlek akan jatuh pada hari Minggu (22/1/2023) momen ini menjadi begitu spesial bagi masyarakat Tionghoa. Umumnya Imlek akan dimeriahkan dengan berkumpul bersama keluarga.

Kegiatan yang biasanya dapat dilakukan ketika kumpul bersama keluarga adalah bernyanyi, bermain game, bercerita tentang kejadian lucu maupun menonton film atau drama secara bersama-sama.

Simak ini rekomendasi film dan drama China untuk menemani libur Imlek Anda bersama keluarga:

1. Too Cool to Kill

Film Too Cool to Kill menjadi salah satu film China terbaik di tahun 2022. Film ini bahkan menempati posisi 19 di peringkat box office seluruh dunia pada tahun 2022. Film komedi action ini merupakan adaptasi dari film karya Koki Mitani yang berjudul The Magic Hour.

Too Cool to Kill menceritakan seorang aktor amatir bernama Wei Cheng Gong. Dia berniat mengejar cita-citanya menjadi seorang bintang top. Kemudian kehidupannya mulai berubah saat ia mendapat undangan dari aktris terkenal bernama Milan.

2. Flight to You

Drama China ini menampilkan kisah kehidupan dari dua pilot pesawat komersil Luzhou Airlines. Ditampilkan bagaimana mereka menjalani profesinya sehari-hari.

Seorang calon pilot wanita yang berbakat bernama Cheng Xiao (Tan Song Yun), dia merupakan sosok yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam menunjukkan kemampuannya menerbangkan pesawat. Tetapi dia harus sabar ketika menghadapi instruktur sekaligus kaptennya, Wu Nan Ting (Wang Kai).

Wu Nan Ting merupakan pria sangat terkenal dengan sikapnya tegas dan disiplin. Seiring dengan berjalannya waktu keduanya mulai mengenal satu sama lain hingga akhirnya keduanya saling jatuh cinta.

Drama ini juga di bintangi oleh Liu CHan, Yan Zidong, Shao Yuqi, Zhou Qiqi, Liu Jun dan masih banyak lagi. Drama China Flight to You ini dapat Anda saksikan di iQIYI.

3. Nice View

Tersedia di Netflix, film ini juga menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk Anda saksikan di hari libur Imlek 2023. Film China ini menampilkan kisah perjuangan dari seorang remaja laki-laki,Jing Hao, yang bekerja keras mengumpulkan uang demi membiayai perawatan adik perempuannya.

Jing Hao tak pernah menyerah akan kondisi kehidupannya yang sulit itu. Bahkan pada suatu waktu Jing Hao sempat terkejut ketika dirinya mendapat kabar tidak mengenakan dari dokter bahwa adiknya harus segera dioperasi untuk mengangkat penyakitnya. Kemudian Jing Hao pun nekat untuk membuka sebuah bisnis yang sangat berisiko. Film berdurasi 1 jam 56 menit ini disutradarai oleh Muye Wen.

4. Please Feel at Ease Mr. Ling

Drama China ini dapat disaksikan di Viu. Please Feel at Ease Mr. Ling ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Gu An Xin (Zhao Lu Si). Pada kesehariannya dia bekerja sebagai pengantar barang. Kemudian pada suatu hari dia bertemu dengan Ling Yue ( Lie Tae), seorang CEO kaya raya yang baru saja mengalami kecelakaan.

Ling Yue saat itu mengira bahwa dia lah yang menjadi penyebab dari kecelakaan yang menimpanya itu. Kemudian An Xin mengajak Ling Yue ke rumah untuk mendapat pertolongan pertama. Saat itu An Xin belum mengetahui identitas asli dari Ling Yue. Kisah keduanya akan berlanjut dalam drama ini.

5. The Battle at Lake Changjin II

Selain Too Cool to Kill, film The Battle at Lake Changjin II juga menjadi film China terbaik di tahun 2022. Film laga ini menampilkan kisah negara China yang membantu Korea dalam melawan penolakan agresi Amerika Serikat.

Film ini menampilkan peristiwa perang yang terjadi di Danau Changjin pada 1950. Dalam perang ini pasukan China banyak yang tewas lantaran tidak mendapat makanan selama tiga hari dan kurangnya pasokan amunisi. Lebih parahnya, perang ini berlangsung dalam kondisi musim dingin.

Pada tahun 2022 lalu, film perang patriotik The Battle At Lake Changjin II menjadi film yang paling menguntungkan di Box Office, film ini menghasilkan $594,75 juta (RMB4,07 miliar) dan menjadi film terlaris tahun 2022.

6. Hi, Mom

Sebuah film bergenre komedi fantasi yang dibintangi aktris Zhang Xiaofei, Hi Mom menjadi film yang terkenal dengan juara Box Office Festival Musim Semi 2021.Film ini mengangkat kisah Jia Xiaoling yang terpukul karena kematian ibunya pada tahun 2001 lalu. Xiaoling merasa sangat sedih lantaran dia merasa belum memberikan kebahagiaan apapun kepada mendiang ibunya.

Tak hanya itu, Jia Xiaoling kemudian memiliki permohonan untuk memberikan segala hal yang terbaik jika dia bisa bertemu kembali dengan sosok ibunya. Tidak disangka, keinginan Jia Xiaoling terkabul. Dia mendapat keistimewaan bisa kembali ke tahun 1981, ketika ibunya masih muda.

