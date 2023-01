Sinopsis The Last of Us, Adaptasi Game yang Viral di Medsos

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Film adaptasi game berjudul The Last of Us menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Game dengan serial post apocalyptic ini dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan pertama kali oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 2013 silam.

Serial ini telah merilis episode pertamanya yang bertajuk When You’re Lost in the Darkness pada Senin (16/1/2023) lalu.

Kemudian episode berikutnya akan ditayangkan setiap Senin di aplikasi streaming video online, HBO Go.

Sempat viral di medsos, The Last of Us menjadiadaptasi live action dari video game terbaik yang pernah dibuat.

Sinopsis

The Last of Us menceritakan kehidupan manusia yang hancur setelah adanya virus yang berbahaya.

Virus kemudian menyebar dan menginfeksi korbannya. Korban yang terinfeksi akan berperilaku agresif.

Manusia yang terinfeksi pun akan berperilaku layaknya zombie dan memiliki sifat seperti hewan penyuka darah.

Dikisahkan seorang laki-laku bernama Joel (Pedro Pascal) yang merupakan seorang penyelundup. Ia bertugas untuk mengawal Ellie (Bella Ramsey), untuk melintasi Amerika Serikat pasca apokaliptik.

Di saat dunia hancur, ia pun mencoba menyelamatnya diri bersama anaknya yang bernama Sarah. Sayangnya, Sarah tewas akibat serangan militer.

Sementara, Joel berhasil selamat setelah diselamatkan oleh adiknya Tommy, yang diperankan oleh Gabriel Luna. Virus tersebut benar-benar mengubah dunia, bahkan setelah 20 tahun berlalu.

Joel tinggal di zona karantina Boston yang dikelola dengan ketat oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal (FEDRA).

Tempat tersebut menjadi salah satu tempat yang masih hidup di bawah undang-undang perang dan pemeriksaan yang ekstrem.

Untuk mempertahankan kenyamanannya, Joel harus mencuri, menjual, mengintimidasi, hingga menyelundupkan sesuatu.

Joel membuat kesalahan dengan menjual aki ke Fireflies, sebuah kelompok yang menentang FEDRA. Hal itu pun membuatnya masuk ke dalam masalah baru.

Pemimpin Fireflies meminta Joel untuk membawa seorang gadis remaja bernama Ellie ke Massachusetts State House yang berada di luar zona karantina.

Perjalanan ini menjadi awal perjuangan hidup mereka yang baru. Pekerjaan yang awalnya mudah menjadi petualangan yang menyedihkan. Mereka juga harus bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.

