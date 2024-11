Wow, Perempuan Usia 59 Tahun Cetak Rekor Dunia Push Up 1.575 Kali dalam 1 Jam

Bisnis.com, JAKARTA - Perempuan asal Kanada Donna Jean Wilde kembali menorehkan prestasi dengan memecahkan rekor 1.575 kali push up dan tercatat dalam Guinnes wolrd records.

Rekor tersebut dicapainya ketika perempuan itu berusia 59 tahun. Tahun lalu, perempuan asal Kanada ini juga sempat memecahkan rekor dunia plank terlama.

Nenek superhero ini melakukan 1.575 push up dalam 60 menit, sekaligus menjadikan Donna sebagai pembawa pulang penghargaan push up terbanyak dalam satu jam (wanita).

“Saya harus menahan air mata bahagia dan emosi dan terus maju. Saya masih merasa cukup kuat dan saya mengincar push up dalam jumlah besar untuk diselesaikan dalam 17 menit berikutnya.” ujarnya dilansir dari timesofindia.

Cucu-cucunya, yang berusia 11 dan 12 tahun, menyemangati dia ketika dia melakukan upaya tersebut.

Dilansir dari laman guinnes world of records, Donna mengatakan dia latihan intensif untuk gelar rekor pertamanya membantunya meraih gelar kedua.

Dia mengaku jatuh cinta dengan melakukan push up ketika dia harus melakukan 500 kali sehari untuk persiapan plankingnya.

Dia menghabiskan waktu berjam-jam berolahraga di rumah keluarganya yang indah di Beazer, Alberta di kaki Pegunungan Rocky, dan membiarkan kekuatan alam yang tenang menginspirasi penampilannya.

Percobaan rekor keduanya dilakukan dengan persiapan mental, dengan perut dan lengan baja, dan melampaui rekor rekor push up sebelumnya dengan waktu tersisa 17 menit.

Ironisnya, upaya tersebut terjadi di rumah seorang senior, suasana yang sangat berbeda dari saat dia menyelesaikan rekaman pertamanya, di sekolah menengah tempat dia bekerja sebagai wakil kepala sekolah sebelum pensiun.

Yang menyemangatinya adalah 11 dari 12 cucunya, yang dengan suara kecil menghitung mundur setnya dan meneriakkan semangat, termasuk poster buatan tangan yang bertuliskan “Nenek saya secara resmi luar biasa!”

Menurut Donna, push up harus dilakukan dengan standar tertentu, membutuhkan fleksi siku 90 derajat di bagian bawah push up, dengan lengan terentang penuh saat melakukan push up.

Dia menyelesaikan 620 push up dalam 20 menit pertama. Kemudian bergantian antara 20 dan lima push up per repetisi selama 15 menit berikutnya, akhirnya melampaui rekor sebelumnya dan menyelesaikan rata-rata sekitar 10 push up per repetisi hingga waktu habis.